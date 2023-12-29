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إيران تعدم أربعة أشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل

12/29/2023 2:22:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن القضاء الإيراني الجمعة، إعدام أربعة أشخاص شنقا لإدانتهم بالتجسس لصالح إسرائيل، بعد أقل من أسبوعين على إعدام رجل لأسباب مماثلة.

وقال موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية، إن «أربعة أعضاء من مجموعة تخريبية مرتبطة بالنظام الصهيوني (إسرائيل)... تم إعدامهم هذا الصباح» في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران.

وأوضح أنهم ثلاثة رجال - وفا هناره وأرام عمري ورحمان برهازو - وامرأة تدعى نسيم نمازي، حكم عليهم جميعا بالإعدام بتهم «المحاربة» أو شن حرب ضد الله و«الإفساد في الأرض» من خلال «تعاونهم مع النظام الصهيوني».

وأضاف موقع ميزان أن المجموعة «ارتكبت أعمالا واسعة النطاق ضد أمن البلاد بتوجيه من الموساد».

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