ولاية ماين الأميركية تستبعد ترامب من الانتخابات التمهيدية وكولورادو تعيده إلى بطاقات الاقتراع

MENAFN - Al-Anbaa) قررت كبيرة مسؤولي الانتخابات بولاية ماين الأميركية شينا بيلوز استبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من الاقتراع التمهيدي للحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في العام المقبل لدوره في اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي عام 2021.

وقالت حملة ترامب إنها ستطعن على قرار بيلوز أمام المحكمة، وقد علقت بيلوز حكمها حتى يصدر النظام القضائي حكمه في القضية. ومن المرجح في النهاية أن يكون للمحكمة العليا في البلاد الكلمة الأخيرة بشأن ما إذا كان ترامب سيظهر على بطاقة الاقتراع في ولاية ماين وغيرها من الولايات من عدمه.

أما بالنسبة لولاية كولورادو فقد أكدت جينا غريزوولد، كبيرة مسؤولي ولاية كولورادو الأميركية، أن اسم دونالد ترامب سيبقى على بطاقات الاقتراع التمهيدي للرئاسة في الولاية لعام 2024 ما لم تؤيد أعلى محكمة في البلاد الحكم السابق للمحكمة العليا في كولورادو ضد ترامب.

وقالت غريزوولد في بيان «استأنف الحزب الجمهوري في كولورادو ضد قرار محكمة كولورادو العليا في القضية المرفوعة من «أندرسون ضد غريزوولد» أمام المحكمة العليا الأميركية. وأضافت «مع الاستئناف المقدم، سيتم إدراج دونالد ترامب كمرشح في الاقتراع التمهيدي للرئاسة عام 2024 في كولورادو عندما يتم الاعتماد في 5 يناير 2024، ما لم ترفض المحكمة العليا الأميركية قبول القضية أو تؤكد حكم المحكمة العليا في كولورادو».

ومع ذلك، أصرت غريزوولد في بيانها على أن ترامب غير مؤهل بسبب محاولاته إلغاء انتخابات 2020 ولاسيما أحداث 6 يناير 2021، بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر.

وقالت في بيان «لقد انخرط دونالد ترامب في تمرد وتم استبعاده بموجب الدستور من الاقتراع في كولورادو. لقد أصابت المحكمة العليا الفهم ويتم الآن الطعن على هذا القرار. وأحث المحكمة العليا الأميركية على التصرف بسرعة في ضوء الانتخابات التمهيدية الرئاسية المقبلة».