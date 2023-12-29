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قصف إسرائيلي متواصل على غزة ونزوح فلسطيني كثيف إلى جنوب القطاع

12/29/2023 2:22:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصل الجيش الإسرائيلي الجمعة قصفه المركز على جنوب قطاع غزة حيث الوضع الإنساني كارثي بحسب الأمم المتحدة.
وتصاعدت أعمدة دخان عند الفجر فوق مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع الصغير المحاصر التي لجأ إليها العديد من سكان قطاع غزة هربا من المعارك والقصف، والتي تعرضت مجددا للقصف خلال الليل.
وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بداية الحرب إلى 21507، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس نشرت الجمعة. وتشمل الحصيلة، وفق المصدر ذاته، 187 شخصا قتلوا خلال 24 ساعة.
بين كومة أنقاض في رفح الحدودية مع مصر، كان عدد من الأشخاص يبحثون عن ناجين بعد قصف إسرائيلي.
وقال تيسير أبوالعيش لوكالة «فرانس برس»: «كنا جالسين بهدوء (في المنزل). فجأة سمعنا انفجارا قويا وبدأ حطام يتساقط علينا»، مضيفا «دمرت الشقة، دمرت بالكامل. كانت بناتي يصرخن. هناك كثير من الضحايا (..) حاولنا إخراج الجيران من تحت الأنقاض».
ويظهر مقطع ڤيديو لوكالة «فرانس برس» سكانا يهرعون خلال الليل إلى مستشفى في رفح حاملين جرحى بينهم رجال ونساء وأطفال بعضهم برفقة أقرباء يبكون، فيما نقل مصابون على حمالات قبل تمديدهم على الأرض أمام المستشفى حيث انهمك ممرضون حولهم.
في المقابل، أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليها دمروا دبابتين إسرائيليتين من نوع «ميركاڤا» بقذائف «الياسين 105» في خان يونس جنوبي القطاع.
بدورها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن «مقاتليها دكوا حشود العدو بوابل من قذائف الهاون في منطقة عبسان شرق خان يونس».
وأضافت السرايا أنها قصفت مستوطنات حوليت وصوفا ونير إسحاق في غلاف غزة برشقات صاروخية مركزة.
وأفادت «القناة 12» الإسرائيلية بإصابة 4 إسرائيليين بجروح في عملية دعس عند مستوطنة عتنائيل قرب الخليل، وقالت إن الجنود أطلقوا النار على المنفذ، وجرى تحييده.
وقالت منظمة «نجمة داود الحمراء» في تغريدة على منصة «إكس» إن 4 مستوطنين أصيبوا بينهم واحد بإصابة متوسطة و3 إصاباتهم طفيفة.
بدورها، قالت صحيفة «هآرتس» إنه تم إطلاق النار على السائق، وهو ما أدى إلى مقتله.
الى ذلك، تدفق عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى بلدة رفح المزدحمة بالفعل في أقصى جنوبي قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وفقا للأمم المتحدة، فرارا من القصف الإسرائيلي على وسط القطاع، حيث قال مسؤولون إن العشرات قتلوا، الجمعة.
وأدى الهجوم الجوي والبري غير المسبوق الذي شنته إسرائيل ضد حماس إلى نزوح نحو 85% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتبحث أعداد كبيرة من السكان عن مأوى في المناطق التي حددت إسرائيل أنها آمنة ولكنها تعرضت للقصف هي الأخرى. وترك ذلك لدى الفلسطينيين شعورا مروعا بأنه لا يوجد مكان آمن في هذا الجيب الصغير، نقلا عن «الأسوشيتد برس».
ووصل سكان القطاع إلى رفح بالشاحنات والعربات وعلى الأقدام، وأولئك الذين لم يجدوا مكانا في الملاجئ المكتظة بالفعل نصبوا خياما على جوانب الطرق.
وقالت جولييت توما، مديرة الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، «يستخدم الناس أي مساحة خالية لبناء الأكواخ. البعض ينام في سياراتهم، والبعض الآخر ينام في العراء».
ومع النقص الصارخ في المواد الأساسية، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من «خطر جسيم» يواجهه سكان غزة.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ «خطوات عاجلة للتخفيف من الخطر الجسيم الذي يواجه سكان غزة ويقوض قدرة العاملين في المجال الإنساني على مساعدة الأشخاص الذين يعانون إصابات فظيعة وجوعا حادا والمعرضين لخطر شديد للإصابة بأمراض».
وكتبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي على منصة «إكس»، «ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين، خصوصا في غزة، هو (وحشية قرننا)»، مضيفة أن «تهاون الغرب يتحول إلى تواطؤ».
كما انتقد منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث شروط إدخال المساعدات، وقال عبر منصة «إكس»، «يجب أن يتوقف القتال حالا»، محذرا من «وضع مستحيل لشعب غزة ولأولئك الذين يأتون لمساعدتهم».
وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على إحدى قوافل المساعدات التابعة لها في قطاع غزة دون وقوع إصابات.
وكتب مدير «الأونروا» في غزة توماس وايت على منصة «إكس»: «أطلق جنود إسرائيليون النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال غزة عبر طريق حدده الجيش الإسرائيلي. لم يصب قائد قافلتنا الدولية وفريقه بأذى، لكن إحدى المركبات تعرضت لأضرار».
وأضاف «لا ينبغي أبدا أن يكون العاملون في مجال الإغاثة هدفا»، وأفاد مصدر في الأونروا لوكالة «فرانس برس» بأن الحادث وقع بعد ظهر الخميس.

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