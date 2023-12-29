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صربيا متظاهرون يقطعون طرقا في العاصمة احتجاجا على نتيجة الانتخابات التشريعية

12/29/2023 2:22:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تجمع عشرات الطلاب الصرب في وسط بلغراد وقطعوا أحد أبرز التقاطعات في العاصمة، منددين بعمليات تزوير شابت الانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 ديسمبر الجاري وفاز بها الحزب اليميني الشعبوي.
وطالب الطلاب الذين قاموا بتحركهم بمبادرة من حركة «بوربا» (نضال) التي دعت إلى قطع شوارع العاصمة لـ24 ساعة، بإلغاء نتائج الانتخابات وتنظيم انتخابات جديدة.
وتشكك المعارضة بنتائج الانتخابات، فأكد تحالف «صربيا ضد العنف»، أبرز ائتلاف معارض، أنه سمح لناخبين من صرب البوسنة المجاورة الإدلاء بأصواتهم بصورة غير قانونية في العاصمة.
وفي حديث إلى وكالة «فرانس برس»، قالت المشاركة في التحركات جوفانا كوستادينوف (19 عاما) وهي طالبة في كلية الهندسة الكهربائية والأحياء في جامعة بلغراد، «لم تشهد صربيا منذ عقود عمليات ديموقراطية عادلة».
وأضافت «عندما بات يحق لي أخيرا الاقتراع، لم يحترم صوتي وأشعر بالإهانة».
وأقام الطلاب الذين انضم إليهم شباب وشابات آخرون، مخيما موقتا، فيما افترش بعض المتظاهرين الأرض عند تقاطع طرق محاذ للمباني الحكومية لعرقلة حركة المرور.
وهذه أول عملية قطع طرق لـ 24 ساعة تشهدها بلغراد منذ الانتخابات البرلمانية والمحلية التي أجريت في 17 الجاري. وشهد البلد منذ ذلك الحين تحركات احتجاجية تضمنت قطع طرق رئيسية في العاصمة بصورة متقطعة.
وسيعاد فتح التقاطع ظهر السبت ليتمكن المحتجون من الانضمام غلى تظاهرة أخرى تنظمها مجموعة من المثقفين والفنانين والمشاهير.
وفاز الحزب التقدمي الصربي (قومي يميني)، بزعامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، بنحو 46% من الأصوات في الانتخابات التشريعية، مقابل 23.5% لائتلاف المعارضة، وفق النتائج الرسمية.
وبلغت الاحتجاجات ذروتها الاسبوع الماضي، حين اقتحم متظاهرون مبنى بلدية بلغراد وحطموا نوافذه قبل أن تتمكن الشرطة من صدهم.

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