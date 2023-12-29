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سيئول ترجح دخول مفاعل نووي جديد في كوريا الشمالية الخدمة الصيف المقبل

12/29/2023 2:22:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رجح وزير الدفاع في كوريا الجنوبية شين وون-سيك أن يصبح مفاعل جديد في المنشأة النووية الرئيسية في كوريا الشمالية جاهزا للتشغيل بحلول الصيف المقبل، وذلك بعدما اعتبرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية «مدعاة للقلق».
وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي لوسائل إعلامية محلية إن المفاعل الجديد في مجمع يونغبيون النووي يبدو أنه في مرحلة «التشغيل التجريبي» ويتوقع أن يدخل الخدمة بشكل كامل الصيف المقبل.
وأكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الجمعة ما صدر عن الوزير.
ويضم مجمع يونغبيون الواقع على مسافة نحو مئة كيلومتر شمال بيونغ يانغ، مفاعلا آخر قدرته 5 ميغاواط يشكل مصدرها الوحيد المعروف لانتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية.
وفي حين أشار وزير الدفاع الكوري الجنوبي الى أن أي دولة لم تستخدم مفاعلا يعمل بالماء الخفيف لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة، فانه يحتمل أن تستخدم بيونغ يانغ المفاعل الجديد لإنتاج التريتيوم للقنابل الهيدروجينية أو لإجراء اختبارات لتطوير مفاعلات نووية صغيرة تستخدم في الغواصات العاملة بالطاقة الذرية.
وأشار شين إلى أن سيئول رصدت مؤشرات على خروج مياه التبريد من المفاعل الجديد منذ الصيف.
وقال الأستاذ في الهندسة النووية في جامعة سيئول الوطنية لي يو-هو لوكالة «فرانس برس»: «إن الوصول إلى حالة الحرجية النووية يعني أن المفاعل النووي يعمل في ظروف طبيعية من خلال تحقيق سلسلة تفاعلات نووية مستدامة».
وأضاف «عندما يعمل مفاعل نووي في ظروف طبيعية، فإنه ينتج حرارة تصاحب تفريغ المياه الدافئة».
وجاءت تعليقات شين في يوم أصدر جهاز الاستخبارات في سيئول بيانا توقع فيه أن تقوم بيونغ يانغ باستفزازات عسكرية ومعلوماتية في العام المقبل تشمل استهداف الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وأشارت الاستخبارات الكورية الجنوبية إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أصدر تعليمات مؤخرا لمساعديه «للتوصل إلى إجراءات لإحداث ضجة كبيرة في كوريا الجنوبية في مطلع العام المقبل».
ودعا كيم مؤخرا إلى «تسريع الاستعدادات للحرب» في مختلف المجالات بما فيها برنامج الأسلحة النووية إزاء «مناورات المواجهة» التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

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