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منتخب اليد يواجه نظيره العماني وديا اليوم

12/29/2023 2:22:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يبدأ المنتخب الوطني لكرة اليد اليوم مبارياته الودية في إطار معسكره التدريبي الذي يقيمه في سلطنة عمان، وذلك عندما يواجه المنتخب العماني، على أن يخوض مباراته الثانية يوم غد، قبل أن يخضع إلى الراحة يوم الأحد المقبل، ويخوض مباراته الثالثة والأخيرة يوم الإثنين المقبل.
ويأتي إقامة المعسكر التدريبي ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، حيث يشارك المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية للشباب، المقررة في السعودية خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، خصوصا وأن قائمة المنتخب المسافرة إلى هذا المعسكر تضم في غالبيتها لاعبي المنتخب الوطني للشباب، بينما يستعد المنتخب العماني الشقيق للمشاركة في البطولة الآسيوية للرجال التي تقام في البحرين خلال شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.
ويرأس وفد المنتخب الوطني عضو مجلس إدارة الاتحاد سليم العياصرة، ويضم كلا من: المدير الفني محمد
عبد الرحمن، ومساعده محمد طه، ومدرب الحراس مروان جميل، والإداري نادر منير، والمعالج شادي السكران، ومحلل الأداء عبدالهادي عتيق، إلى جانب كل من اللاعبين: سفيان أبو رمان وحسام عشا وسيف خليفة وعلي جعارة وقصي سعيد وحمزة عبيدات وأحمد عنانزة وأحمد العطابي وخليل العطابي وورد الحرافشة وأحمد عبيدات وبشار عبيدات وخالد عزالدين وإبراهيم أبو رمان وقيس يعقوب وعثمان شهاب ويزن فتح الله وأنس مفيد.
وكان الاتحاد الأردني، أكد في وقت سابق أن تشكيل المنتخب الوطني للرجال سيضم عددا كبيرا من اللاعبين مواليد 2004، يضاف إليهم عدد من اللاعبين الذين برزوا في دوري الدرجة الأولى ممن تقل أعمارهم عن 28 عاما، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد لإعداد المنتخب للمشاركة في البطولة الآسيوية 2026.
وسيتم تقسيم البرنامج التدريبي على مراحل عدة، تنتهي المرحلة الأولى مطلع شهر آذار (مارس) المقبل، حيث البرنامج التدريبي الى تجهيز منتخب الشباب من مواليد 2004 للمشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام في شهر تموز 2026، حيث يتطلع المنتخب لتحقيق مركز متقدم في هذه البطولة ليكون هذا المنتخب هو النواة للمنتخب الوطني.
وبعد الانتهاء من المشاركة في البطولة الآسيوية للشباب، سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني التي ستشارك في البطولة الآسيوية التي تقام مطلع العام 2026.
وفي تصريحات إعلامية سابقة، أشار رئيس الاتحاد الأردني الدكتور تيسير المنسي، إلى أن أبواب الانضمام للمنتخبات الوطنية لن تغلق أمام أي لاعب متميز يظهر بصورة طيبة خلال المنافسات المحلية، لافتا إلى أن الاتحاد وبالتنسيق مع لجنة المنتخبات الوطنية والأجهزة الفنية المشرفة على تدريبات المنتخبات الوطنية، ووضع البرامج الفنية التي تركز على اللاعبين الشباب والناشئين في المرحلة المقبلة، إلى جانب منح الفئات العمرية الاهتمام الكبير نظرا لما تمثله من ركيزة أساسية في تطوير اللعبة.

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