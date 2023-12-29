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زيادة عدد الأجانب في الدوري السعودي

12/29/2023 2:22:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة المحترفين، يوم الجمعة، عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن إلى 10 بدءاً من الموسم الرياضي المقبل 2024-2025.

وأضاف البيان الذي نشره اتحاد كرة القدم: تم تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول لأندية دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 25 لاعبا بدلا من العدد السابق 30 لاعبا، مع مراعاة أحقية كل ناد من الأندية بتسجيل 10 لاعبين غير سعوديين.

وبحسب الشروط التي أعلن عنها، فإنه يسمح بتسجيل ثمانية لاعبين أجانب دون تحديد أدنى لتاريخ الميلاد، على أن يسجل لاعبان غير سعوديين من مواليد 2003 فما فوق، بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في المواهب لدى الأندية – بحسب البيان.

وأشار الاتحاد السعودي إلى استمرار أحقية كل ناد في تسجيل لاعب واحد محترف من مواليد البلاد، على أن يكون من مواليد 1998 فما فوق، ويحق لكل فريق تسجيل عدد 8 لاعبين أجانب في قائمة كل مباراة كحد أقصى بالإضافة إلى المحترف من مواليد السعودية، ويستثنى من ذلك مسابقتا كأس الملك وكأس السوبر السعودي، إذ يمكن مشاركة جميع اللاعبين الأجانب المسجلين.

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