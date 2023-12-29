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كلوب: يتعين على صلاح الرحيل.. وسنتجاوزه

12/29/2023 2:22:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يواجه الألماني يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أزمة حقيقية الشهر المقبل، في ظل غياب الهداف الدولي المصري محمد صلاح، لكنه يبدو واثقا من إيجاده حلا مقبولا بين الخيارات الهجومية المتاحة أمامه.

ويفتقد ليفربول خدمات صلاح بعد خوضه لقاء الفريق ضد ضيفه نيوكاسل يونايتد، يوم الاثنين القادم، في المرحلة الـ20 للدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب انضمامه لمنتخب بلاده الذي يشارك في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

ومن المقرر أن يغيب صلاح، الذي أحرز 16 هدفا مع ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم، عن الفريق في 6 مباريات على الأقل، حيث سيكون من ضمنها مواجهة أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك الدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة أمام فولهام.

وقال كلوب: هذه ليست المرة الأولى التي تفقد فيها هدافك، الأمر يبدو أقل وطأة مقارنة بما حدث في الماضي، حينما غادرنا صلاح وساديو ماني.

أشار كلوب في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): لقد تجاوزنا الأمر بطريقة ما، وعادة ما كان أحدهما يمضي قدما في البطولة حتى أدوارها النهائية، مما جعل الأمر أسوأ بالنسبة لنا.

وتابع: نعلم أن كأس الأمم الإفريقية تقام كل عامين ويتعين على صلاح أن يرحل ولدينا واتارو إندو يشارك في كأس أمم آسيا تقام في نفس التوقيت أيضا، لذا فالأمر كما هو. ينبغي علينا أن نتعامل مع الأمر وسنقوم بذلك.

وشدد: سيكون لدينا حلول اليوم، وآمل أن يكون لدينا أيضا تلك الخيارات بعد مباراة نيوكاسل أيضا.

وجاءت عودة البرتغالي ديوغو جوتا، الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز بخط الهجوم، لليفربول في الوقت المناسب، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته لمدة شهر عن الملاعب.

وشكلت مشاركة جوتا مع ليفربول مجددا دفعة قوية للفريق، لاسيما بعد تسجيله هدفا خلال الفوز 2 - صفر على بيرنلي، يوم الثلاثاء الماضي، فيما يبدو الهولندي كودي غاكبو وكذلك لاعب الوسط هارفي إليوت قادرين أيضا على تعويض غياب صلاح في تلك الفترة.

يذكر أن ليفربول، الساعي لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي غاب عنه في المواسم الثلاثة الماضية، يتصدر ترتيب المسابقة حاليا، برصيد 42 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أرسنال.

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