فعاليتان في العبدلي والبلد تطالبان بوقف الإبادة الجماعية بغزة

MENAFN - Alghad Newspaper) حنان بشارات

انطلقت عقب صلاة الجمعة اليوم من امام مسجد الملك عبد الله المؤسس وقرب البرلمان مسيرة حاشدة شارك بها المئات تنديدا بحصار غزة والعدوان عليها .



ورفع المشاركون شعارات "الحصار جريمة اميركية بايد عربية"، "اوقفوا التطبيع وادعموا المقاومة" ، "المقاومة خيارنا وغيرها من الشعارات التي تدعم المقاومة في غزة."



وهتف المشاركون معبرين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، محيين صمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية، ورفضهم للحرب على القطاع منددين بالولايات المتحدة والدول التي تؤيد العدوان على غزة.



وطالب المشاركون في الاعتصام بوقف العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في السابع عشر من تشرين الأول الماضي 2023، رافعين أعلام الأردن وفلسطين ولافتات تؤكد رفض العدوان الإسرائيلي.



وهتف جموع الأردنيين خلالها للمقاومة الفلسطينية ولأهالي القطاع الصابرين بوجه العدوان الغاشم، منددين بصمت المجتمع الدولي حيال استمرار المجازر واستهداف المدنيين.



وشارك بالمسيرة احزاب وفعاليات وطنية والحركة الإسلامية، وحراكات شعبية وشبابية ومستقلين.



وثمن المشاركون في الاعتصام انتصارات المقاومة على الاحتلال الذي يستخدم أحدث الأسلحة للبطش بالمدنيين والأبرياء.



وحذروا من اجراءات الاحتلال الرامية إلى تهجير أهالي قطاع غزة، وأهالي الضفة الغربية سعيا لإقامة مشروع الاحتلال التوسعي على حساب الدول العربية، مطالبين الدول العربية إلى العمل على وقف هذه الخطط والمشاريع الصهيونية وان دعم المقاومة هو وقف لاية عمليات تهجير او قتل.

إلى ذلك، انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة وقتل الأطفال والنساء.

واستنكرت المسيرة الصمت الدولي على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة والضفة.



