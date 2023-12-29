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العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر السلط القاطنين بالزرقاء

12/29/2023 2:22:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، وفدا من أبناء عشائر السلط القاطنين في محافظة الزرقاء.

واستعرض العيسوي، خلال اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وتطرق العيسوي، في حديثه، إلى الدور المحوري والمهم، الذي يقوم به جلالة الملك، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لوقف العدوان على غزة، وضمان استمرارية تدفق المساعدات الطبية والعلاجية والإغاثية.

ولفت إلى إن الأردن، وفي موازة الجهد السياسي وتجسيدا لمواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، باشر، وبتوجيهات ملكية، في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وإنشاء مستشفيات ميدانية جديدة في غزة والضفة الغربية لمساندة الأشقاء.

وأشار إلى خدمات الرعاية الطبية والعلاجية، التي يقدمها الأردن لعدد من المصابين بالسرطان الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة، لتلقي العلاج في الأردن، وكذلك المرضى المحولين من القطاع لتلقي العلاج في مركز التأهيل الملكي.

وتناول في حديثه مضامين مقابلات جلالة الملكة رانيا العبدالله، مع محطات تلفزة عالمية، ومقال جلالتها الذي نشرته في صحيفة الواشنطن بوست، التي أوضحت من خلالها الصورة الحقيقة لمعاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الإنتهاكات الإسرائيلية والمجازر التي ترتكتب بحقهم.

ولفت العيسوي إلى جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والتي جسد فيها المواقف التاريخية المشرفة للهاشميين والشعب الأردني تجاه القضية الفلسطينية.

وقال إن سمو ولي العهد أشرف على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الخاص2 لجنوب قطاع غزة، ورافق بعثة المستشفى إلى مدينة العريش المصرية.

و أشار إلى شجاعة سمو الأمير سلمى بنت عبدالله الثاني، ومشاركتها في إحدى عمليات الإنزال الجوي لمساعدات طبية وعلاجية للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وأكد العيسوي أن القضية الفلسطينية، هي قضية الأردن المركزية، وتشكل مصلحة وطنية عليا، وسيواصل الأردن، بقيادته الهاشمية، تقديم الدعم الكامل لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، لنيل حقوقه العادلة والمشروعة وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أهمية تحصين الجبهة الداخلية والتصدي لكل الإشاعات ومحاولات التشكيك بمواقف الأردن التاريخية.

من جهتهم، أكد الحضور، خلال اللقاء، وقوفهم خلف جلالة الملك، داعمين لجهود ومواقف جلالته المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ونصرة الأشقاء الفلسطنيين في مساعيهم لإقامة دولتهم المستقلة.

وثمنوا مواقف جلالة الملك المستمرة لمساندة ودعم الأهل في فلسطين، ووضع حد لمعاناتهم، والتي تجسد مواقف الأردن الثابتة والتاريخية، والتي الذين لم يحيد عنها رغم كل التحديات.

واشاروا إلى أن ما تشهده المنطقة، كان قد حذر منه جلالة الملك في جميع المحافل الدولية، بتأكيد جلالته بأن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار، ما لم يكن هنالك حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

وأكدوا التفافهم حول جلالة الملك، وتأييدهم لجميع مواقف جلالته لرفعة الأردن والدفاع عن قضايا أمته العادلة.

ولفتوا إلى التضحيات، التي قدمه الهاشميون، في الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدين أن الأردن سيبقى السند القوي للأشقاء الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة على التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمنوا الدور الإنساني الطليعي الذي يقوم به الأردن لدعم ونصرة الأهل في غزة والضفة الغربية، إذ كان هذا الدور متواصلا منذ سنوات طويلة، وأنه ومنذ بدء العدوان على غزة، بادر إلى تسيير قوافل المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية جوا وبرا.

وأشادوا بمضامين المقابلات التلفزيونية، التي أجرتها جلالة الملكة رانيا العبدالله، مع محطات تلفزة عالمية ومقالها الذي نشر صحيفة الواشنطن بوست، وكشفت خلالها للرأي العالمي بشاعة ما تقوم به إسرائيل من مجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ، والظلم الذي يتعرضون له في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

كما ثمنوا جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرص سموه على مرافقة كوادر المستشفى الميداني الجديد إلى مدينة العريش المصرية، ومتابعة سموه لعمليات إرسال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء، التي كان الأردن سباقا في إرسالها للأشقاء في غزة منذ اندلاع الحرب.


وقدروا عاليا مشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، في إحدى عمليات الإنزال المظلي للمساعدات الطبية والإغاثية والعلاجية الجوية ، للمستشفيات الميدانية الأردنية، رغم المخاطر والظروف الصعبة.

وأكدوا أهمية دور الاردن في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف، وحمايتها ورعايتها، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

واكدوا ضرورة التصدي لمحاولات التشكيك بالمواقف الأردنية العروبية والقومية ولأي تهديدات تستهدف أمن واستقرار الأردن، مثمنين جهود القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية، التي تعتبر سياج الوطن والعين الساهرة على حمايته وصون مقدراته.

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