طلبة الثانوية يواصلون غدا التقدم لامتحان الدورة التكميلية في يومه الثاني

وكانت وزارة التربية والتعليم وجهت رسائل وإرشادات للمشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023/ الامتحان التكميلي، الذي سيتقدم له 81614 مشتركاً ومشتركة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني، في 381 مركزاً امتحانياً في مديريات التربية والتعليم تشتمل على 833 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.