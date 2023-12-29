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طلبة الثانوية يواصلون غدا التقدم لامتحان الدورة التكميلية في يومه الثاني

12/29/2023 2:22:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يواصل طلبه الثانوية العامة للدورة التكميلية يوم غد السبت التقدم للامتحان في يومه الثاني، ومن المقرر أن يتقدم للامتحان 29879 طالباً وطالبة في كافة الفروع .


وكانت وزارة التربية والتعليم وجهت رسائل وإرشادات للمشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023/ الامتحان التكميلي، الذي سيتقدم له 81614 مشتركاً ومشتركة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني، في 381 مركزاً امتحانياً في مديريات التربية والتعليم تشتمل على 833 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية.

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