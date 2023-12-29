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مجلس الأمن الدولي يجتمع اليوم بشأن غزة

12/29/2023 2:21:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، اجتماعا بشأن غزة، ضمن البند المعنون: الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين.
وحسب برنامج المجلس، فان الجلسة العلنية ستكون الساعة الحادية عشرة صباحا (السابعة مساء بتوقيت الأردن) تسبقها جلسة اخرى بشأن الوضع في أفغانستان.

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