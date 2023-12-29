مجلس الأمن الدولي يجتمع اليوم بشأن غزة

مجلس الأمن الدولي يجتمع اليوم بشأن غزة
التاريخ
12/29/2023 2:21:50 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، اجتماعا بشأن غزة، ضمن البند المعنون: الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين.
وحسب برنامج المجلس، فان الجلسة العلنية ستكون الساعة الحادية عشرة صباحا (السابعة مساء بتوقيت الأردن) تسبقها جلسة اخرى بشأن الوضع في أفغانستان.
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