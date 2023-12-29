الأونروا: قافلة مساعدات لغزة تعرضت لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على إحدى قوافل المساعدات التابعة لها في قطاع غزة دون وقوع إصابات.
وكتب مدير الأونروا في غزة توماس وايت على منصة إكس "أطلق جنود إسرائيليون النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال غزة عبر طريق حدّده الجيش الإسرائيلي. لم يصب قائد قافلتنا الدولية وفريقه بأذى، لكن إحدى المركبات تعرّضت لأضرار". وأضاف "لا ينبغي أبدا أن يكون العاملون في مجال الإغاثة هدفا".
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