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الأونروا: قافلة مساعدات لغزة تعرضت لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي

12/29/2023 2:21:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على إحدى قوافل المساعدات التابعة لها في قطاع غزة دون وقوع إصابات.
وكتب مدير الأونروا في غزة توماس وايت على منصة إكس "أطلق جنود إسرائيليون النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال غزة عبر طريق حدّده الجيش الإسرائيلي. لم يصب قائد قافلتنا الدولية وفريقه بأذى، لكن إحدى المركبات تعرّضت لأضرار". وأضاف "لا ينبغي أبدا أن يكون العاملون في مجال الإغاثة هدفا".

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