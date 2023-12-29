الأمم المتحدة: وصول 100 الف نازح إلى رفح

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفاد تقرير اممي أن التقديرات الأولية للجهات الفاعلة الإنسانية على الأرض تشير إلى أن ما لا يقل عن 100 ألف نازح وصلوا إلى رفح خلال الأيام الماضية، في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وحسب تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية اليوم، فقد تم تقدير أن رفح هي المنطقة الأكثر كثافة سكانية في غزة، حيث يتجاوز عدد سكانها 12 ألف شخص في الكيلومتر المربع، حيث أدى التدفق الجديد للنازحين إلى تفاقم الظروف المتعلقة بالمساحة المكتظة بالفعل والموارد المحدودة.
ووفقا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قصفت قوات الاحتلال أمس محيط مستشفى الأمل لليوم الثاني على التوالي وللمرة الخامسة هذا الأسبوع، حيث استشهد عشرة أشخاص نتيجة لهذه الغارة الأخيرة، كما تم الإبلاغ عن استشهاد 31 شخصا في اليوم السابق فيما اصيب، في كلا الحادثين، عشرات المدنيين بجروح.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن أكثر من "ألف نازح يقيمون في المستشفى والمناطق المحيطة به".
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