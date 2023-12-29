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الاحتلال يعلن مقتل ضابط برتبة نقيب بمعارك غزة

12/29/2023 2:21:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك شمالي قطاع غزة، وإصابة جنديين بجراح خطيرة.
وبلغت الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول الماضي، 502 ضابط وجندي، من بينهم 171 ضابطا وجنديا قتلوا خلال التوغل البري للاحتلال في أنحاء القطاع.

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