عشرات الشهداء مع تواصل قصف الاحتلال لقطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين منذ فجر اليوم الجمعة، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء تواصل قصف قوات الاحتلال برا وبحرا وجوا، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ84 على التوالي.
وذكرت مصادر طبية من قطاع غزة، أن 20 مواطنا استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته عدة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك عشرات المفقودين ما زالوا تحت انقاض المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال.
كما أفادت بارتقاء 15 شهيدا إثر قصف إسرائيلي على منزلين ومسجد في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فيما نقل شهيدان وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف الاحتلال مخيم البريج، وسط القطاع.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
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