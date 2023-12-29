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قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز باتجاه فلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى

12/29/2023 2:21:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، قنابل الغاز باتجاه فلسطينيين في حي وادي الجوز بالقرب من المسجد الأقصى.
وقالت مراسلة قناة المملكة في القدس، إنّ المسجد الأقصى شبه فارغ بسبب أقامة حواجز عسكرية على مداخل أبواب القدس القديمة، بينها باب العمود، وباب الساهرة، وباب الأسباط، ومنعت الوصول إلى البلدة القديمة، ما دفع عشرات المصلين للتجمع قرب حي وادي الجوز أقرب الأحياء إلى أسوار القدس القديمة.
ونشرت قوات الاحتلال، حواجز في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة، لمنع وصول الفلسطينيين للمسجد الأقصى.
وتمنع قوات الاحتلال للجمعة 12 على التوالي وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك ولا تسمح إلا لأعداد قليلة من المسنين ولسكان البلدة القديمة من القدس.

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