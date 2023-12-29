القسام تعلن تفجير حقل ألغام بقوة إسرائيلية وسط القطاع

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها فجرت اليوم الجمعة حقل ألغام في قوة مشاة لجيش الاحتلال وآليات عسكرية شمال مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
وأضافت في بيان لها على تليغرام أنها أوقعت عناصر القوة بين قتيل وجريح.
كما أعلنت الكتائب استهداف جرافة إسرائيلية من نوع "دي9" (D9) بقذيفة "الياسين 105" شمال مخيم البريج، وقالت إنها أصابتها بشكل مباشر.
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