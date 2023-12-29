صحة غزة: 187 شهيدا و312 مصابا في القطاع خلال 24 ساعة
التاريخ
12/29/2023 2:21:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن ارتقاء 187 شهيدا و312 مصابا في القطاع خلال 24 ساعة.
وأشارت عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 21 الفا و507 شهداء إضافة إلى 55915 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، في أحدث حصيلة تعلن عنها.
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