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تقدر بعشرات ملايين الدولارات.. لصوص الاحتلال يسرقون أموال وذهب ومقتنيات الغزيين

12/29/2023 2:21:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جنود الاحـتلال سرقوا أموال الفلسطينيين في قطاع غزة ومتعلقاتهم على نطاق واسع، في المناطق التي دخلوها.


وأضاف المرصد في بيان أن الجنود يتعمدون حرق المنازل بعد سرقتها وينشرون مقاطع المسروقات الثمينة عبر شبكات التواصل.


ولفت إلى أن الجنود سرقوا نقودًا وذهبًا وتحفًا ومعادن ومشغولات يدوية نُقدّر أنها بعشرات ملايين الدولارات.

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