تقدر بعشرات ملايين الدولارات.. لصوص الاحتلال يسرقون أموال وذهب ومقتنيات الغزيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جنود الاحـتلال سرقوا أموال الفلسطينيين في قطاع غزة ومتعلقاتهم على
نطاق واسع، في المناطق التي دخلوها.
وأضاف المرصد في بيان
أن الجنود يتعمدون حرق المنازل بعد سرقتها وينشرون
مقاطع المسروقات الثمينة عبر شبكات التواصل.
ولفت إلى أن الجنود سرقوا نقودًا وذهبًا وتحفًا
ومعادن ومشغولات يدوية نُقدّر أنها بعشرات ملايين الدولارات.
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