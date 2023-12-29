الاحتلال يمنع الإسعاف من الوصول إلى مصاب في قلقيلية

الاحتلال يمنع الإسعاف من الوصول إلى مصاب في قلقيلية
التاريخ
12/29/2023 2:21:25 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام الجمعة، أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى أحد المصابين على مدخل قلقيلية بالضفة الغربية.
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