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الفيصلي يحسم مصير محترفيه في اجتماع يعقد غدا

12/29/2023 2:21:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - ينتظر أن تحسم إدارة النادي الفيصلي خلال اجتماعها مساء يوم غد السبت، موضوع إنهاء عقد اللاعبين المحترفين في صفوف الفريق، التونسي رفيق الكامرجي والإنجليزي ناثان، بعدما أكدت معلومات رفع الثنائي شكوى على الفيصلي لعدم استلامها مستحقاتهما المالية لأكثر من شهرين، اضافة الى طلب الحارس مهدي خليل فسخ عقده بالتراضي.
وتغيب الكامرجي عند تدريبات الفريق منذ أيام، قبل أن تتفاجئ ادارة الفيصلي ان الكامرجي غادر عمان قبل يومين عائدا لتونس، فيما تشير معلومات أن ناثان سيعود قريبا الى بلاده.
ويبدو أن انهاء عقد الحارس اللبناني مهدي خليل سيكون بالتراضي، بعدما طلب خليل المنضم حاليا مع منتخب بلاده تحضيرا للمشاركة في بطولة كاس آسيا 2023، التي تنطلق في الدوحة يوم الثاني عشر من الشهر المقبل، مخالصة مع الفيصلي، مبديا تقديره واعتزازه بالفترة التي قضاها مع الفيصلي.
ولم يشارك المحترف الرابع العماني حاتم الروشدي، في تدريبات الفريق الأخيرة بسبب اصابة بسيطة.
وتبحث ادارة الفيصلي ايضا في مضمون التقرير الفني المقدم من المدير الفني أحمد هايل، والذي يتضمن قائمة من لاعبي الفريق الأول، الذين سيتم الاستغناء عنهم، إلى جانب عدد من اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.
وحسب مصدر مقرب من إدارة النادي، فإن أبرز تنسيبات هايل، الإستغناء عن المهاجم التونسي رفيق الكامرجي، والذي لم يثبت نفسه مع الفريق منذ قدومه، على الرغم من قيمة عقده المرتفعة، إضافة إلى المحترف الإنجليزي ناثان بشرط توفير البديل في هذا المركز.
وطلب هايل تعزيز قدرات الفريق بعدد من التعاقدات المحلية والخارجية، بحثا عن اكتمال الصورة الفنية للأزرق الباحث عن الاحتفاظ بلقب دوري المحترفين موسما آخرا، واسترداد لقب بطولة كأس الأردن.
وسيتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة التعاقدات، وتكليفها رسميا بفتح باب المفاوضات مع اللاعبين المحليين والأجانب الذين طلبهم أحمد هايل، والذي يحظى بدعم مطلق من الادارة عقب نجاحه في اعادة الروح للفريق، وتحقيق انتصارين تاريخيين على السد القطري والشارقة الاماراتي، في دوري ابطال آسيا.
ويحتل الفيصلي حاليا، المركز الثالث على سلم الترتيب دوري المحترفين برصيد 20 نقطة، وله مباراتين مؤجلتبن ضمن منافسات مرحلة الذهاب مع شباب العقبة ومغير السرحان.

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