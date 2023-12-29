Friday, 29 December 2023 11:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلان هام بخصوص تطبيق تعليمات تنظيم الصيد

12/29/2023 2:19:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة عقد في سلطة العقبة الخميس اجتماعا مع رؤساء جمعيات الصيد بالعقبة بحضور مفوض البيئة الدكتور أيمن سليمان ومفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي، ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع جمعيات الصيادين الاحترافي والترفيهي في الحفاظ على الثروة السمّكية في خليج العقبة وزيادة تكاثرها وبما ينعكس على استدامة المخزون السمّكي والحفاظ على الأنظمة البيئية البحرية الفريدة فيه واستناداً لتعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم (ز/1) لسنة 2020 وملاحقها.


حيث تم التوافق والإجماع من قبل جميع الأطراف على ما يلي:

تعلن السلطة عن وقف الصيد بمختلف أشكاله ( الاحترافي والترفيهي ) وذلك ابتداءً من صباح يوم الإثنين الموافق 1/1/2024 ولغاية مساء يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2024 حيث يستهدف الإيقاف والمنع لصيّد أنواع الأسماك المتوطنّة والتي تعتبر فترة المنع المحددة بالنسبة لهذه الأنواع من الأسماك علمياً وبيئياً من أهم الفترات في دورة حياتها لوضع البيوض والتكاثر .

وتنفيذاً لهذا التوجه الهام تهيب سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بجميع الأخوة من ممارسي الصيد الاحترافي والترفيهي بالتعاون معها في الالتزام بما يلي:

1- يمنع صيد كافة أنواع الأسماك المتوطنة سواءً من المياه الشاطئية أو العميقة وفي كل المواقع التي يسمح الصيد فيها.

2- يسمح للصيادين المرخصين ( محترف ومرخص ) وقوارب النزهة ( الصيد الترفيهي ) بصيد الأسماك المهاجرة فقط خلال هذه الفترة وهي : أسماك التونا بأنواعها ( القمبرون ، الفتل ، الشكان ) وأسماك الفرس وذلك بموجب البند ( 9) من المادة رقم ( 1 ) من الملحق (1/أ ) .

3- يمنع ممارسة الصيد اطلاقاً من قبل القوارب السياحية وذات القاع الزجاجي .

4- يمنع الصيد إطلاقا" من قبل الهواة والزوار عن طريق الشاطئ في كافة المواقع ، وضمن حدود محمية العقبة البحرية .

5- يمنع حمل الأفخاخ المعدنية ( السخاوي ) والشباك الخيشومية ( الشوارات ) على القوارب المرخصة للصيد الاحترافي والترفيهي ، ويسمح فقط بحمل الشباك المخصصة لجمع وصيد الطعم ، بالاضافة للخيوط والسنانير .

6- ستقوم السلطة بصرف تعويضات مالية للصياد المحترف والمرخص أصولياً مقابل عدم الصيد والإبحار نهائياً طيلة الفترة المحددة بإيقاف الصيد ( من صباح يوم الإثنين الموافق 1/1/2024 ولغاية مساء يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2024 ).

7- وبموجب هذه التعليمات التي تسعى السلطة من خلالها بالالتزام حماية الثروة السمكيّة واستدامتها ومن خلال تنفيذها بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين بتنظيم قطاع الصيد؛ فأنها تؤكد على انها ستقوم بإجراء ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات الخاصة بحماية البيئة البحرية من عقوبات قانونية بحق كل من يخالف هذه التعليمات وحجز القارب المخالف لمدة شهر من تاريخ المخالفة ومنعه من الإبحار .

كما وتؤكد سلطة منطقة العقبة ضرورة التعاون معها في تنفيذ هذا القرار من قبل كافة الأخوة المواطنين وممارسي الصيد الاحترافي والترفيهي ما سينعكس إيجاباً على قطاع الصيد في العقبة وذلك بما سيوفره من كميات مناسبة للصيد خلال الأشهر القادمة ، بإذن الله - .

و سيعزز هذا القرار من استدامة الأنظمة البيئية البحرية الفريدة بتنوعها الحيوي في خليج العقبة وفي محمية العقبة البحرية التي تأسست بموجب التوجيهات الملكية السامية في 8/12/2020 حفاظاً على البيئة البحرية في وطننا الغالي. مقدرين لشركائنا في قطاع الصيد الاحترافي والترفيهي من الصيادين والجمعيات حرصهم واهتمامهم الدائم بالتعاون معنا بالحفاظ على بيئتنا البحرية في خليج العقبة .

وتوضيحاً لما ورد أعلاه من إجراءات لإيقاف الصيد في الفترة التي حددت بموجب تعليمات تنظيم صيد الأسماك والاحياء المائية في خليج العقبة رقم (ز/1) لسنة 2020 وملاحقها، ستقوم السلطة بتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع عبر وسائل الإعلام المختلفة من القنوات الفضائية والإذاعات والصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وستكون هناك حلقة خاصة ستبث عبر أثير إذاعة صوت العقبة خلال الأسبوع القادم بمشاركة رؤساء جمعيات قطاع الصيد في العقبة و مدير محمية العقبة البحرية ورئيس قسم المتابعة والتنفيذ .

MENAFN29122023000072011014ID1107668891

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث