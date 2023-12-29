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حشود في إربد: أوقفوا العدوان الإسرائيلي الوحشي

12/29/2023 2:19:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي انطلقت مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة، من مسجد الهاشمي وسط مدينة اربد، نددت باستمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.
واستنكر المشاركون حرب الابادة الجماعية لاهالي قطاع غزة وسط صمت عربي وعالمي ازاء ما يحدث في قطاع غزة.
وحيّا المشاركون صمود غزة أمام العدوان الغاشم ودعوا أحرار العالم إلى الوقوف بجانبها لوقف قوات الاحتلال المدعومة من أميركيا.
وطالبوا بتأمين وصول المساعدات الفورية والعاجلة للقطاع وخصوصا وان الشعب الفلسطيني يموت من الجوع وقلة المستلزمات الطبية.

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