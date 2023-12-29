حشود في إربد: أوقفوا العدوان الإسرائيلي الوحشي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أحمد التميمي انطلقت مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة، من مسجد الهاشمي وسط مدينة اربد، نددت باستمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.
واستنكر المشاركون حرب الابادة الجماعية لاهالي قطاع غزة وسط صمت عربي وعالمي ازاء ما يحدث في قطاع غزة.
وحيّا المشاركون صمود غزة أمام العدوان الغاشم ودعوا أحرار العالم إلى الوقوف بجانبها لوقف قوات الاحتلال المدعومة من أميركيا.
وطالبوا بتأمين وصول المساعدات الفورية والعاجلة للقطاع وخصوصا وان الشعب الفلسطيني يموت من الجوع وقلة المستلزمات الطبية.
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