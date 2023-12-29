مادبا مسيرة وقفة تضامنية مع غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

شارك المئات من الفعاليات الشعبية والشبابية وابناء مخيم مادبا ، في مسيرة تضامنية مع الأشقاء في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من ثمانين يوما دون توقف.

وعبر المشاركون في المسيرة والوقفة التضامنية التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد مخيم مادبا ، عن إدانتهم للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

وطالبوا بضرورة وقف العدوان المستمر وإيصال المساعدات لقطاع غزة من غذاء ودواء ووقود.

مؤكدين قدرة الأشقاء في قطاع غزة على الصمود بوجه العدوان وتمسكهم بأرضهم رافضين مخططات الاحتلال بتهجير الشعب الفلسطيني مجددا.