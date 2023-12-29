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معان: نجاح المقاومة الفلسطينية في الصمود وضرباتها يصدع كيان الاحتلال

12/29/2023 2:19:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حسين كريشان انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة، وقفة تضامنية حاشدة في مدينة معان، أمام مسجد معان الكبير ، إسنادا لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان صهيوني بشع .
وعبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية بمشاركة ابناء المدينة عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، محيين صمودهم أمام العدوان الإسرائيلي، ورفضهم للحرب على القطاع.
وندد ابناء مدينة معان بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الأهل في قطاع غزة بسلاح ودعم سياسي وعسكري ومالي ، مشددين على أن الحصار المفروض على غزه ، هو أحد أدوات القتل الأمريكية الموجهة ضد الشعب الفلسطيني في القطاع .
وأثنى المشاركون كثيرا على أداء وبسالة جميع فصائل المقاومة ، التي تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الاحتلال الصهيوني ،مؤكدين أن المقاومة الفلسطينية كبدت جيش الاحتلال خسائر باهظة في الأرواح والمعدات وحطمت اسطورة الجيش الذي لا يقهر ، وهي ماضية في مسار قهره ، مشيرين إن المقاومة لن تخضع لشروط الاحتلال.
وحيى المشاركون صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي مازال يقدم نماذج في التضحية والبطولة والفداء عز نظيرها، رغم مايتعرضون له من قصف وتدمير على يد جيش الكيان المحتل ضد الأطفال والنساء والمدنيين ويمسح كل ما هو موجود على أرض القطاع .
وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بقطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني، وطرد السفيرة الأمريكية لدى الأردن، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة.
كما أكدوا، على ضرورة توسيع دائرة مقاطعة السلع والمنتجات الصهيونية والعلامات التجارية التي تدعم الكيان الصهيوني أو تنتمي إلى دول داعمة للاحتلال.

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