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العالم يتجه للعمل عن بعد في 2024 - جريدة الوطن السعودية

12/29/2023 2:17:33 PM
(MENAFN- Al Watan) سيكون العمل عن بعد، على الأخص بالنسبة للمنشآت الصغيرة، واحدًا من أهم توجهات العالم في العام المقبل 2024، فيما ستبقى البيئة في خضم اهتماماته فائقة الأهمية.
وسيبقى للبيانات والأمن السيبراني والتحول الرقمي مكانها المتقدم في التوجهات والاهتمامات.
ويعد إلقاء نظرة على مستقبل التوجهات في العالم بوابة لاتخاذ القرارات المهنية ومعرفة إلى أين يسير العالم في السنين العشر المقبلة، حيث إن الأحداث التي مر بها العالم سواء من أزمات أو تقدم إيجابي في شتى المجالات يحكم التوجهات الحالية، إضافة إلى محاولة مواكبة التكنولوجيا التي أصبحت مطلبا لتسهيل الخدمات.
الاستدامة
تنطلق كثير من الدول نحو مجال الاستدامة كواحدة من الحلول البيئية، للمحافظة على الموارد ومنع التلوثات.
وفي السنوات المقبلة ستتكيف الدول مع احتياجات السكان والمستهلكين المتغيرة، وتواجه المخاوف العالمية من ندرة الموارد وتغير المناخ، من خلال الممارسات المستدامة والمشاريع التنموية الخضراء التي ستعزز من تواجد الاستدامة في أغلب السلع الاستهلاكية، والتي ستدفع الشركات إلى إعطاء الأولوية للبيئة.
التحول الرقمي
وجه التحول المتسارع في العالم التركيز على التكنولوجيا الرقمية، والذي حفزته الأحداث العالمية الأخيرة، وصنع الدور الحاسم للحلول الرقمية في الأعمال والحياة اليومية.
يقال إن الشركات الناشئة التي تستفيد من التقنيات المبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، توفر حلولًا مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للصناعات التي تمتد من الرعاية الصحية إلى التمويل وما بعده في مختلف القطاعات.
وبينما نتقدم في العصر الرقمي، تُضاعف الشركات التزامها بالتقنيات المتطورة والرقمنة التي لا تباطؤ فيها، ليس فقط للحفاظ على القدرة التنافسية للدول، ولكن لإحداث ثورة في عملياتها وإعادة تعريف تجربة العملاء.
العمل عن بعد
من المقرر أن تحتل صناعة العمل عن بعد مركز الصدارة للشركات الناشئة في العام المقبل مع استمرارها في إعادة تشكيل الطريقة التي نعمل ونعيش بها.
لم يصبح التحول الهائل في العمل عن بعد، الذي تسارع بسبب الأحداث العالمية الأخيرة، هو القاعدة الجديدة فحسب، بل أصبح أيضًا محركًا قويًا للتغيير، وأتاح فرصًا للشركات الناشئة لإعادة تعريف كيفية إنجاز العمل، وإعادة تخيل المكتب التقليدي، ومعالجة قضايا التوازن بين العمل والحياة والحواجز الجغرافية.
ونظرًا لأن العمل عن بعد يعزز نفسه كميزة في المشهد المهني، فإن الشركات الناشئة في هذا المجال تستعد لتوفير حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات في هذا المجال.
قراءة البيانات
تعتمد الشركات بقوة أكبر من أي وقت مضى على قوة التحليلات، لاستنارة الطريق نحو المستقبل، وقد زادت المعلومات الرقمية الحديثة من أهمية تسخير تلك البيانات لوضع الخطط والإستراتيجيات.
وبالتالي، فإن الشركات الناشئة المتخصصة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في وضع جيد لتقديم حلول تحويلية للشركات عبر مختلف القطاعات.
الأمن السيبراني
مع التوسع في المنصات الرقمية، تتزايد التهديدات، وبالتالي تزيد الحاجة إلى مجال أمني رقمي مختص بذلك، ومن هنا يظهر مجال الأمن السيبراني، الذي يقدم حلول مبتكرة وقوية لحماية البيانات الحساسة، والخصوصية، والبنية التحتية للبيانات.
الشركات الناشئة المتخصصة في تقنيات الأمن السيبراني في وضع فريد لمواجهة هذه التحديات، وتوفير دفاعات رشيقة ومتطورة ضد التهديدات السيبرانية، نظرًا لأن الاختراقات والهجمات الإلكترونية أصبحت أكثر تطورًا وانتشارًا، تدرك الشركات في جميع القطاعات الحاجة الملحة للاستثمار في تدابير الأمن السيبراني.
توجهات العالم في 2024
ـ الاستدامة كواحدة من الحلول البيئية للمحافظة على الموارد ومنع التلوثات
ـ سيزيد تركيز الشركات الناشئة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية
ـ ستُضاعف الشركات التزامها بالتقنيات المتطورة والرقمنة
ـ ستحتل صناعة العمل عن بعد مركز الصدارة للشركات الناشئة
ـ ستعتمد الشركات بقوة أكبر من أي وقت مضى على قوة التحليلات لوضع الخطط والإستراتيجيات
ـ الشركات الناشئة المتخصصة بتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في وضع جيد لتقديم حلول تحويلية للشركات
ـ ستزداد الحاجة للأمن السيبراني لتقديم حلول مبتكرة وقوية لحماية البيانات الحساسة والخصوصية

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