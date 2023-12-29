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فرانشايز لملاك مزارع الأحساء - جريدة الوطن السعودية

12/29/2023 2:17:33 PM
(MENAFN- Al Watan) ستمنح شركة ((دان)) المتخصصة في السياحة الريفية والبيئية، والتابعة لصندوق الاستثمارات العامة، فرص الـ((فرنشايز)) أو الامتياز التجاري لملاك المزارع والنزل الريفية في الأحساء؛ ليكون حافزًا لتطوير منظومة محلية مستدامة، من خلال تمكين الملاك المحليين من تنويع مصادر دخلهم وأنشطتهم، مما يسهم في تعزيز وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.
وستعمل ((دان)) على تمكينهم من خلال منح حق امتياز علامتها التجارية، وتوفير الدعم في عدة مجالات.
وتعمل ((دان)) على تطوير تصاميم خاصة بالامتياز التجاري، وستتم مشاركة المخططات والتصميم مع شركائها، كما تعمل في الآن نفسه على وضع المعايير الخاصة التي تتماشى مع جودة الفندقة العالمية.
تجارب الضيافة
أبان ممثل شركة ((دان))، محمد المرغلاني، في جلسات ملتقى صندوق التنمية السياحية، تحت عنوان ((اكتشف بُعد الأحساء))، أن مشروع ((دان)) في الأحساء، والمتمثل في إنشاء فنادق ونزل ريفية داخل المزارع بالأحساء، يشتمل على ثلاثة أنواع من تجارب الضيافة، وهي: النهارية، والإقامة الليلية، والإقامة الليلية الفاخرة.
وبين أنه سيوفر تجارب ضيافة عالمية المستوى من 3 فئات، وهي السياحة الترفيهية، والسياحة البيئية، والسياحة الريفية، وأنه سيراعي جميع مستويات الدخل: منخفض الدخل، متوسط الدخل، مرتفع الدخل.
وأكد أن ((الهدف المبدئي هو إنشاء منتجعات راقية مملوكة للشركة في السياحة الريفية والبيئية والترفيهية بالشراكة مع مجموعات الضيافة العالمية الرائدة وشركات المطاعم الحريصة على توسيع تواجدها في المملكة)).
وأضاف ((من المتوقع جذب 14 مليون زائر سنويًا إلى الوجهات المستهدفة بحلول 2030 من خلال تقديم أكثر من 12 مليون تجربة نهارية، و1.4 مليون إقامة ليلية، وذلك بهدف دعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 6 مليار ريال بحلول 2030)).
موقع مدروس
أضاف المرغلاني أن المشروع يقع في شمال الأحساء، ويشتمل على جزء من أشجار النخيل ومرتفعات جبلية، وهو يقع بالقرب من الطرق الرئيسة التي تسهم بدورها في سهولة الوصول إليه سواء من الأحساء أو من المدن المجاورة مثل الدمام والخبر والظهران والرياض، كما أنه يقع بالقرب من مناطق محورية، بما فيها متنزه الأحساء الوطني، وجبل الشعبة، وواحة الأحساء، والتي بدورها جاذبة للسياح والزوار.
وأكمل ((إجمالي عدد الغرف في المشروع بالأحساء 281 غرفة وجناحًا فندقيًا، وتتميز الأجنحة بمرفقات إضافية، كأحواض السباحة والحدائق الخاصة، ويشتمل المشروع على 9 مطاعم تقدم تشكيلة من المأكولات العالمية المتنوعة)).
عوامل داعمة
وفي السياق ذاته، عدّد مهتمون بالشأن السياحي والترفيهي حزمة عوامل تدعم اختيار شركة ((دان)) لواحة الأحساء؛ لتشهد باكورة انطلاق مشروعاتها، وأوضحوا أن الأحساء تمتلك موقعًا إستراتيجيًا، وفي محيط سكانها أكثر من 20 مليون نسمة يشكلون المجتمعات المجاورة في المملكة ودول الخليج، ويسهل وصولهم إليها خلال فترة لا تتجاوز الـ4 ساعات بالسيارات والحافلات والقطارات.
رحلة السائح
بدوره، أوضح العضو السابق في المجلس البلدي في الأحساء، عضو الفريق التنفيذي للأحساء المبدعة علي السلطان، أن اختيار واحة الأحساء، يؤكد مكانتها وأهميتها وجهوزيتها خاصة، وأنها أكبر واحة نخيل في العالم، وتضم أكثر من 2.5 مليون نخلة، مع مئات الآلاف من الأشجار الأخرى التي حسنت مناخ المنطقة، وأضفت عليها الجمال.
وقال ((مثل هذه المشروعات ستستثمر مهارة فلاحي الأحساء الذين يمكنهم أن يجعلوا من رحلة السائح تجربة ثرية فريدة من نوعها، فالفلاح هنا لا يملك مهارة العمل فقط، بل يملك مهارة التواصل والتعايش والتسامح وجذب الآخر)).
ممارسات زراعية
أضاف السلطان ((نراهن على أن السائح سيستمتع بتجربة زيارته للواحة، حيث تتاح له مشاهدة الممارسات الزراعية، ويمكنه ممارسة بعضها مثل المشاركة في حصاد المحاصيل، والتلذذ بأكلها، ويطلع على مكونات النخلة وفوائدها والحرف المتعلقة بها، وكيفية التعامل مع رطبها وتمرها وبقية منتجاتها، كما يطلع على العيش الحساوي (الرز الأحمر)، وكيفية زراعته وحصاده وطبخه وأكله، وكذلك المندي الحساوي المشهور، وقد تتاح له المشاركة في طبخه على مخلفات النخيل من الكرب والجذوع وغيرها)).
وأكمل ((يضفي الإنسان الحساوي كثيرًا على التجربة، فقد عرف بانسجامه مع الآخرين، كما أن السائح لن يجد صعوبة في التواصل معهم لإتقان كثير منهم اللغة الإنجليزية)).
وختم ((وجود مشروعات لـ((دان)) يعزز من أهمية المنطقة، ويدفع بالتنمية والتطوير، ويعالج بعض الأمور المتعلقة بالتراخيص، ويمنح المزارعين فرصة لتطوير منشآتهم، ويدفع الآخرين للاستثمار فيها، ويحفز على إطلاق مزيد من المشرعات المماثلة، مما سيسهم في استدامة الواحة الزراعية من خلال تنوع الاستثمارات مع المحافظة عليها)).

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