تعلن شركة Newmont عن تسوية عروض التبادل وطلبات الموافقة

MENAFN - AETOSWire) (‏BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Newmont Corporation (يشار إليها هنا باسم Newmont أو الشركة) عن تسوية العروض المعلنة سابقًا للتبادل ("عروض التبادل") من قبل Newmont وNewcrest Finance Pty Limited، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Newmont ("يشار إليها هنا باسم Newcrest Finance" ويشار إليها مع Newmont باسم" المصدران") لأي وجميع ما يلي: (1) 3.250% من السندات المستحقة لعام 2030 الصادرة عن Newcrest Finance ("يشار إليها هنا باسم "سندات Newcrest 2030 الحالية") بمبلغ إجمالي يصل إلى 650.0 مليون دولار أمريكي سندات جديدة بنسبة 3.250% مستحقة لعام 2030 صادرة عن المصدرين ("سندات Newmont 2030 الجديدة") والنقد، و(2) 5.75% سندات مستحقة لعام 2041 صادرة عن Newcrest Finance ("سندات Newcrest 2041 الحالية") بمبلغ إجمالي يصل إلى 500.0 مليون دولار أمريكي، سندات جديدة بنسبة 5.75% مستحقة لعام 2041 صادرة عن المصدرين ("سندات Newmont 2041 الجديدة") والنقد و(3) 4.200% من السندات المستحقة لعام 2050 الصادرة عن Newcrest Finance ("سندات Newcrest 2050 الحالية")، ("ويشار إليها بشكل جماعي مع سندات Newcrest 2030 الحالية وسندات Newcrest 2041 الحالية، و"سندات Newcrest الحالية") بمبلغ أساسي إجمالي سندات بقيمة 500.0 مليون دولار جديدة بنسبة 4.200% مستحقة لعام 2050 صادرة عن المصدرين ("سندات Newmont 2050 الجديدة")، ("ويشار إليها بشكل جماعي مع سندات Newmont 2030 الجديدة وسندات Newmont 2041 الجديدة، باسم "سندات Newmont الجديدة") والنقد، وطلب الموافقات ذات الصلة ("طلبات الموافقة") لاعتماد بعض التعديلات المقترحة على كل من العقود التي تحكم سندات Newcrest الحالية. انتهت صلاحية عروض التبادل وطلبات الموافقة في الساعة 5:00 مساءً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في 26 ديسمبر 2023.

تم تقديم عروض التبادل وطلبات الموافقة فيما يتعلق بمعاملة اندماج أعمال Newmont مع Newcrest Mining Limited ("يشار إليها هنا باسم Newcrest")، والتي بموجبها استحوذت Newmont على جميع الأسهم العادية المصدرة والقائمة من Newcrest. تم إغلاق استحواذ Newmont على Newcrest في 6 نوفمبر 2023.

وفقًا لعروض البورصة، أصدر المصدران (1) مبلغًا أساسيًا إجماليًا قدره 624,639,000 دولار أمريكي من سندات Newmont 2030 الجديدة، و(2) مبلغًا إجماليًا قدره 459,939,000 دولار أمريكي من سندات Newmont 2041 الجديدة و(3) مبلغًا إجماليًا قدره 486,128,000 دولار أمريكي من سندات Newmont 2050 الجديدة.

لم يتم تسجيل سندات Newmont الجديدة بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين حكومية أو أجنبية للأوراق المالية. لذلك، لا يجوز عرض سندات Newmont الجديدة أو بيعها دون تسجيل أو إعفاء معمول به من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية وأي قوانين أوراق مالية حكومية معمول بها أو قوانين أوراق مالية أجنبية معمول بها.

فيما يتعلق بإصدار سندات Newmont الجديدة، أبرمت Newmont اتفاقية حقوق التسجيل، بتاريخ 28 ديسمبر 2023، بين كل من Newmont وكل من BMO Capital Markets Corp. وGoldman Sachs & Co. LLC، بصفتهما مديرين للتجار، والتي وافقت Newmont بموجبها على استخدام جهودها المعقولة تجاريًا (1) لتقديم بيان تسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بعرض مسجل لتبادل سندات Newmont لكل سلسلة مقابل سندات صرف من نفس السلسلة، والتي سيكون لها شروط متطابقة من جميع النواحي المادية لسندات Newmont الجديدة هذه، باستثناء أن سندات الصرف لن تحتوي على قيود على التحويل، و(2) للحفاظ على بيان تسجيل عرض التبادل هذا ساري المفعول حتى إغلاق عروض البورصة و(3) مع مراعاة قيود معينة، للتسبب في اكتمال عروض البورصة في موعد لا يتجاوز 28 ديسمبر 2024.

عملت BMO Capital Markets وGoldman Sachs & Co. LLC كمديرين للتجار في هذه الصفقة. يمكن الاتصال بـ BMO Capital Markets عبر العنوان 151 West 42nd Street, 32nd Floor, New York, New York 10036، عناية: إدارة المسؤولية، البريد الإلكتروني: ... ويمكن الاتصال بشركة Goldman Sachs & Co. LLC عبر العنوان 200 West Street, New York, New York 10282-2198، عناية:مجموعة إدارة المسؤولية، الفاكس: (646) 769-7607. عملت D.F. King & Co., Inc. كوكيل للصرافة ووكيل للمعلومات في هذه المعاملة ويمكن الاتصال بها عبر العنوان 48 Wall Street, 22nd Floor, New York, NY 10005، وعلىى البريد الإلكتروني: ... ، وللتواصل مع البنوك والوسطاء على الهاتف: (212) 269-5550، ولجميع الخدمات الأخرى، الاتصال على الرقم المجاني: (800) 713-9960.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو الشراء، أو التماسًا لعرض البيع أو الشراء، أو التماسًا للمناقصات أو الموافقات فيما يتعلق بأي ضمان. لن يتم تقديم أي عرض أو التماس أو شراء أو بيع في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو الشراء أو البيع غير قانوني. تم تقديم عروض التبادل وطلبات الموافقة فقط وفقًا لمذكرة العرض وبيان طلب الموافقة، بتاريخ 27 نوفمبر 2023، وفقط للأشخاص وفي الولايات القضائية المسموح بها بموجب القانون المعمول به.

حول Newmont

Newmont هي شركة الذهب الرائدة في العالم ومنتجة للنحاس والزنك والرصاص والفضة. ترتكز محفظة الشركة ذات المستوى العالمي من الأصول والتوقعات والمواهب في ولايات قضائية مواتية للتعدين في أفريقيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية وبابوا غينيا الجديدة. Newmont هي الشركة الوحيدة المنتجة للذهب المدرجة في مؤشر S&P 500 وهي معروفة على نطاق واسع بممارساتها المبدئية في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة. الشركة رائدة في مجال خلق القيمة، ومدعومة بمعايير سلامة قوية، وتنفيذ متفوق، وخبرة تقنية. تأسست Newmont في عام 1921 وتم تداولها علنًا منذ عام 1925.

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية"، والتي يُقصد أن يغطيها الملاذ الآمن الذي أنشأته هذه الأقسام والقوانين المعمول بها الأخرى و"المعلومات التطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الأسترالية المعمول بها. عندما يعبر البيان التطلعي أو ينطوي على توقع أو اعتقاد فيما يتعلق بالأحداث أو النتائج المستقبلية، يتم التعبير عن هذا التوقع أو الاعتقاد بحسن نية ويعتقد أن له أساسًا معقولًا. ومع ذلك، تخضع هذه البيانات للمخاطر والشكوك وعوامل أخرى، مما قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن النتائج المستقبلية المعبر عنها أو المتوقعة أو الضمنية في البيانات التطلعية. غالبًا ما تتناول البيانات التطلعية أعمالنا وأداءنا المالي وحالتنا المالية المتوقعة في المستقبل؛ وغالبًا ما تحتوي على كلمات مثل "توقع" أو "نية" أو "خطة" أو "سوف" أو "تُقدّر" أو "تتوقع" أو "تعتقد" أو "معلّقة" أو "محتملة". تستند تقديرات أو توقعات الأحداث أو النتائج المستقبلية إلى افتراضات معينة، والتي قد يثبت أنها غير صحيحة. وتشمل هذه الافتراضات، على سبيل المثال لا الحصر: (1) عدم وجود تغيير كبير في الظروف الجيوتقنية والمعدنية والهيدرولوجية وغيرها من الظروف المادية الحالية؛ و(2) السماح بالعمليات والمشاريع وتطويرها وتوسيعها بما يتوافق مع التوقعات الحالية وخطط التعدين؛ و(3) التطورات السياسية في أي ولاية قضائية تعمل فيها Newmont بما يتفق مع توقعاتها الحالية؛ و(4) افتراضات معينة لسعر الصرف؛ و(5) افتراضات أسعار معينة للذهب والنحاس والفضة والزنك والرصاص والنفط؛ و(6) أسعار الإمدادات الرئيسية؛ و(7) دقة تقديرات الاحتياطي المعدني والمواد المعدنية الحالية؛ و(8) افتراضات التخطيط الأخرى؛ و(9) استيفاء شروط الإغلاق المعتادة في الوقت المناسب لعروض الصرف وطلبات الموافقة. للحصول على مناقشة أكثر تفصيلاً لهذه المخاطر، انظر تقرير Newmont السنوي عن النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 23 فبراير 2023، كما تم تحديثه من خلال التقرير الحالي عن النموذج 8-K، المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 20 يوليو 2023، بالإضافة إلى إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأخرى الخاصة بشركة Newmont، تحت عنوان "عوامل الخطر"، والعوامل الأخرى المحددة في تقارير Newmont المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، والمتاحة على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات أو . لا تتعهد Newmont بأي التزام بإصدار مراجعات علنية لأي "بيان تطلعي"، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التوقعات، لتعكس الأحداث أو الظروف بعد تاريخ هذا البيان الصحفي، أو لتعكس وقوع أحداث غير متوقعة، باستثناء ما قد يكون مطلوبًا بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها. يجب ألا يفترض المستثمرون أن أي نقص في تحديث "بيان تطلعي" صادر سابقًا يشكل تأكيدًا على هذا البيان. إن الاعتماد المستمر على "البيانات التطلعية" يقع على عاتق المستثمرين أنفسهم.

