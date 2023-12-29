تعلن شركة Newmont عن تسوية عروض التبادل وطلبات الموافقة

MENAFN - AETOSWire) (‏BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Newmont Corporation (يشار إليها هنا باسم Newmont أو الشركة) عن تسوية العروض المعلنة سابقًا للتبادل ("عروض التبادل") من قبل Newmont وNewcrest Finance Pty Limited، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Newmont ("يشار إليها هنا باسم Newcrest Finance" ويشار إليها مع Newmont باسم" المصدران") لأي وجميع ما يلي: (1) 3.250% من السندات المستحقة لعام 2030 الصادرة عن Newcrest Finance ("يشار إليها هنا باسم "سندات Newcrest 2030 الحالية") بمبلغ إجمالي يصل إلى 650.0 مليون دولار أمريكي سندات جديدة بنسبة 3.250% مستحقة لعام 2030 صادرة عن المصدرين ("سندات Newmont 2030 الجديدة") والنقد، و(2) 5.75% سندات مستحقة لعام 2041 صادرة عن Newcrest Finance ("سندات Newcrest 2041 الحالية") بمبلغ إجمالي يصل إلى 500.0 مليون دولار أمريكي، سندات جديدة بنسبة 5.75% مستحقة لعام 2041 صادرة عن المصدرين ("سندات Newmont 2041 الجديدة") والنقد و(3) 4.200% من السندات المستحقة لعام 2050 الصادرة عن Newcrest Finance ("سندات Newcrest 2050 الحالية")، ("ويشار إليها بشكل جماعي مع سندات Newcrest 2030 الحالية وسندات Newcrest 2041 الحالية، و"سندات Newcrest الحالية") بمبلغ أساسي إجمالي سندات بقيمة 500.0 مليون دولار جديدة بنسبة 4.200% مستحقة لعام 2050 صادرة عن المصدرين ("سندات Newmont 2050 الجديدة")، ("ويشار إليها بشكل جماعي مع سندات Newmont 2030 الجديدة وسندات Newmont 2041 الجديدة، باسم "سندات Newmont الجديدة") والنقد، وطلب الموافقات ذات الصلة ("طلبات الموافقة") لاعتماد بعض التعديلات المقترحة على كل من العقود التي تحكم سندات Newcrest الحالية. انتهت صلاحية عروض التبادل وطلبات الموافقة في الساعة 5:00 مساءً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في 26 ديسمبر 2023.

تم تقديم عروض التبادل وطلبات الموافقة فيما يتعلق بمعاملة اندماج أعمال Newmont مع Newcrest Mining Limited ("يشار إليها هنا باسم Newcrest")، والتي بموجبها استحوذت Newmont على جميع الأسهم العادية المصدرة والقائمة من Newcrest. تم إغلاق استحواذ Newmont على Newcrest في 6 نوفمبر 2023.

وفقًا لعروض البورصة، أصدر المصدران (1) مبلغًا أساسيًا إجماليًا قدره 624,639,000 دولار أمريكي من سندات Newmont 2030 الجديدة، و(2) مبلغًا إجماليًا قدره 459,939,000 دولار أمريكي من سندات Newmont 2041 الجديدة و(3) مبلغًا إجماليًا قدره 486,128,000 دولار أمريكي من سندات Newmont 2050 الجديدة.

لم يتم تسجيل سندات Newmont الجديدة بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين حكومية أو أجنبية للأوراق المالية. لذلك، لا يجوز عرض سندات Newmont الجديدة أو بيعها دون تسجيل أو إعفاء معمول به من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية وأي قوانين أوراق مالية حكومية معمول بها أو قوانين أوراق مالية أجنبية معمول بها.

فيما يتعلق بإصدار سندات Newmont الجديدة، أبرمت Newmont اتفاقية حقوق التسجيل، بتاريخ 28 ديسمبر 2023، بين كل من Newmont وكل من BMO Capital Markets Corp. وGoldman Sachs & Co. LLC، بصفتهما مديرين للتجار، والتي وافقت Newmont بموجبها على استخدام جهودها المعقولة تجاريًا (1) لتقديم بيان تسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بعرض مسجل لتبادل سندات Newmont لكل سلسلة مقابل سندات صرف من نفس السلسلة، والتي سيكون لها شروط متطابقة من جميع النواحي المادية لسندات Newmont الجديدة هذه، باستثناء أن سندات الصرف لن تحتوي على قيود على التحويل، و(2) للحفاظ على بيان تسجيل عرض التبادل هذا ساري المفعول حتى إغلاق عروض البورصة و(3) مع مراعاة قيود معينة، للتسبب في اكتمال عروض البورصة في موعد لا يتجاوز 28 ديسمبر 2024.

عملت BMO Capital Markets وGoldman Sachs & Co. LLC كمديرين للتجار في هذه الصفقة. يمكن الاتصال بـ BMO Capital Markets عبر العنوان 151 West 42nd Street, 32nd Floor, New York, New York 10036، عناية: إدارة المسؤولية، البريد الإلكتروني: ... ويمكن الاتصال بشركة Goldman Sachs & Co. LLC عبر العنوان 200 West Street, New York, New York 10282-2198، عناية:مجموعة إدارة المسؤولية، الفاكس: (646) 769-7607. عملت D.F. King & Co., Inc. كوكيل للصرافة ووكيل للمعلومات في هذه المعاملة ويمكن الاتصال بها عبر العنوان 48 Wall Street, 22nd Floor, New York, NY 10005، وعلىى البريد الإلكتروني: ... ، وللتواصل مع البنوك والوسطاء على الهاتف: (212) 269-5550، ولجميع الخدمات الأخرى، الاتصال على الرقم المجاني: (800) 713-9960.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو الشراء، أو التماسًا لعرض البيع أو الشراء، أو التماسًا للمناقصات أو الموافقات فيما يتعلق بأي ضمان. لن يتم تقديم أي عرض أو التماس أو شراء أو بيع في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو الشراء أو البيع غير قانوني. تم تقديم عروض التبادل وطلبات الموافقة فقط وفقًا لمذكرة العرض وبيان طلب الموافقة، بتاريخ 27 نوفمبر 2023، وفقط للأشخاص وفي الولايات القضائية المسموح بها بموجب القانون المعمول به.

حول Newmont

Newmont هي شركة الذهب الرائدة في العالم ومنتجة للنحاس والزنك والرصاص والفضة. ترتكز محفظة الشركة ذات المستوى العالمي من الأصول والتوقعات والمواهب في ولايات قضائية مواتية للتعدين في أفريقيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية وبابوا غينيا الجديدة. Newmont هي الشركة الوحيدة المنتجة للذهب المدرجة في مؤشر S&P 500 وهي معروفة على نطاق واسع بممارساتها المبدئية في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة. الشركة رائدة في مجال خلق القيمة، ومدعومة بمعايير سلامة قوية، وتنفيذ متفوق، وخبرة تقنية. تأسست Newmont في عام 1921 وتم تداولها علنًا منذ عام 1925.

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية"، والتي يُقصد أن يغطيها الملاذ الآمن الذي أنشأته هذه الأقسام والقوانين المعمول بها الأخرى و"المعلومات التطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الأسترالية المعمول بها. عندما يعبر البيان التطلعي أو ينطوي على توقع أو اعتقاد فيما يتعلق بالأحداث أو النتائج المستقبلية، يتم التعبير عن هذا التوقع أو الاعتقاد بحسن نية ويعتقد أن له أساسًا معقولًا. ومع ذلك، تخضع هذه البيانات للمخاطر والشكوك وعوامل أخرى، مما قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن النتائج المستقبلية المعبر عنها أو المتوقعة أو الضمنية في البيانات التطلعية. غالبًا ما تتناول البيانات التطلعية أعمالنا وأداءنا المالي وحالتنا المالية المتوقعة في المستقبل؛ وغالبًا ما تحتوي على كلمات مثل "توقع" أو "نية" أو "خطة" أو "سوف" أو "تُقدّر" أو "تتوقع" أو "تعتقد" أو "معلّقة" أو "محتملة". تستند تقديرات أو توقعات الأحداث أو النتائج المستقبلية إلى افتراضات معينة، والتي قد يثبت أنها غير صحيحة. وتشمل هذه الافتراضات، على سبيل المثال لا الحصر: (1) عدم وجود تغيير كبير في الظروف الجيوتقنية والمعدنية والهيدرولوجية وغيرها من الظروف المادية الحالية؛ و(2) السماح بالعمليات والمشاريع وتطويرها وتوسيعها بما يتوافق مع التوقعات الحالية وخطط التعدين؛ و(3) التطورات السياسية في أي ولاية قضائية تعمل فيها Newmont بما يتفق مع توقعاتها الحالية؛ و(4) افتراضات معينة لسعر الصرف؛ و(5) افتراضات أسعار معينة للذهب والنحاس والفضة والزنك والرصاص والنفط؛ و(6) أسعار الإمدادات الرئيسية؛ و(7) دقة تقديرات الاحتياطي المعدني والمواد المعدنية الحالية؛ و(8) افتراضات التخطيط الأخرى؛ و(9) استيفاء شروط الإغلاق المعتادة في الوقت المناسب لعروض الصرف وطلبات الموافقة. للحصول على مناقشة أكثر تفصيلاً لهذه المخاطر، انظر تقرير Newmont السنوي عن النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 23 فبراير 2023، كما تم تحديثه من خلال التقرير الحالي عن النموذج 8-K، المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 20 يوليو 2023، بالإضافة إلى إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأخرى الخاصة بشركة Newmont، تحت عنوان "عوامل الخطر"، والعوامل الأخرى المحددة في تقارير Newmont المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، والمتاحة على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات أو . لا تتعهد Newmont بأي التزام بإصدار مراجعات علنية لأي "بيان تطلعي"، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التوقعات، لتعكس الأحداث أو الظروف بعد تاريخ هذا البيان الصحفي، أو لتعكس وقوع أحداث غير متوقعة، باستثناء ما قد يكون مطلوبًا بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها. يجب ألا يفترض المستثمرون أن أي نقص في تحديث "بيان تطلعي" صادر سابقًا يشكل تأكيدًا على هذا البيان. إن الاعتماد المستمر على "البيانات التطلعية" يقع على عاتق المستثمرين أنفسهم.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.