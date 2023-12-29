595 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 595 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 133 مبايعة بقيمة 505.76 مليون درهم، منها 4 مبايعة للأراضي بقيمة 238.43 مليون درهم و129 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 267.33 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية – بقيمة 165.62 مليون درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 24.63 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تنهي تداولات العام محققة مكاسب فصلية وسنوية “المركزي التونسي” ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي خلال ديسمبر الاقتصاد المغربي يسجل نموًا بـ2.8% الربع الثالث من 2023

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعتين بقيمة 56.63 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها مبايعة بقيمة 16.18 مليون درهم وثالثة في الجداف بتسجيلها مبايعة بقيمة 165.62 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 29.36 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14.72 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيراً مبايعة بقيمة 11.07 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 51.44 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 54.57 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 18.84 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 87.98 مليون درهم منها 3 رهونات أراضي بقيمة 84.4 مليون درهم و3 رهونات فلل وشقق بقيمة 3.58 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 82.5 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 3.36 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل هبة واحدة بقيمة 1.76 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

المصدر: