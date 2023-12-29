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أسواق الأسهم العالمية تستعد لتسجيل مكاسب سنوية بأكثر من 20%

12/29/2023 2:14:23 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة اليونان تجري مفاوضات مع بروكسل بشأن الشحن الأخضر “المشاط”: يجب تبنى مفهوم الاقتصاد الدائري في تمويل المبانى وإزالة الكربون الحكومة تتعاقد مع“ديمى هايبورت إنرجى” لتنفيذ مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر

تستعد أسواق الأسهم حول العالم لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 2019، بدعم من تزايد التوقعات باتجاه البنوك المركزية الكبرى نحو إنهاء سلسلة رفع الفائدة والتحول نحو خفضها في العام المقبل.

وفي آخر جلسات تداول هذا العام، ارتفع مؤشر الأسهم الأوروبية“ستوكس يوروب 600” عند أعلى مستوياته في حوالي عامين، كما أن العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تشير لاستقرار أداء السوق في مستهل تعاملات اليوم مع اقتراب المؤشرات الرئيسية في وول ستريت من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

كما أن مؤشر الأسهم العالمية واسع النطاق“إم إس سي آي ورلد” يعد مرتفعًا بحوالي 16% منذ أواخر أكتوبر، لتصل مكاسبه المسجلة هذا العام إلى 22%، في أفضل أداء سنوي منذ عام 2019 عندما ارتفع 25%.

وتنامت مكاسب أسواق الأسهم مؤخرًا مع تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع في كبرى الاقتصادات، وهو ما عزز التوقعات بأن تكاليف الاقتراض سوف تتراجع العام المقبل.

المصدر:

MENAFN29122023000202011048ID1107668867

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