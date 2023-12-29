أسواق الأسهم العالمية تستعد لتسجيل مكاسب سنوية بأكثر من 20%

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
اليونان تجري مفاوضات مع بروكسل بشأن الشحن الأخضر “المشاط”: يجب تبنى مفهوم الاقتصاد الدائري في تمويل المبانى وإزالة الكربون الحكومة تتعاقد مع“ديمى هايبورت إنرجى” لتنفيذ مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر
تستعد أسواق الأسهم حول العالم لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 2019، بدعم من تزايد التوقعات باتجاه البنوك المركزية الكبرى نحو إنهاء سلسلة رفع الفائدة والتحول نحو خفضها في العام المقبل.
وفي آخر جلسات تداول هذا العام، ارتفع مؤشر الأسهم الأوروبية“ستوكس يوروب 600” عند أعلى مستوياته في حوالي عامين، كما أن العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تشير لاستقرار أداء السوق في مستهل تعاملات اليوم مع اقتراب المؤشرات الرئيسية في وول ستريت من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
كما أن مؤشر الأسهم العالمية واسع النطاق“إم إس سي آي ورلد” يعد مرتفعًا بحوالي 16% منذ أواخر أكتوبر، لتصل مكاسبه المسجلة هذا العام إلى 22%، في أفضل أداء سنوي منذ عام 2019 عندما ارتفع 25%.
وتنامت مكاسب أسواق الأسهم مؤخرًا مع تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع في كبرى الاقتصادات، وهو ما عزز التوقعات بأن تكاليف الاقتراض سوف تتراجع العام المقبل.
المصدر:
MENAFN29122023000202011048ID1107668867
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.