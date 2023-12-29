ميناء دمياط يتداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن، بينما غادره 5 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والمتداول عليها 38 سفينة.
وأوضح بيان للمركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم الجمعة، أنه بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23046 طن تشمل: 1537 طن أسمنت معبأ و 2000 طن مولاس و11143 طن يوريا و790 طن ملح معبأ و7576 طن بضائع متنوعة.
موضوعات متعلقة
تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر تداول 37 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط إدخال 114 شاحنة مساعدات من معبر رفح لدعم الفلسطينيين في غزة
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37914 طنًا تشمل: 13952 طن قمح و3000 طن كسب صويا و1350 طن خردة و2350 طن زيت طعام و1307 طن خشب زان و8210 طن ذرة و2348 طن حديد و1730 طن فول صويا و3000 طن فول و2001 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 667 طن.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 469 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 124 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3274 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131510 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 278165 طنًا.
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2658 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5170 شاحنة.
MENAFN29122023000202011048ID1107668866
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.