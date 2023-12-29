ميناء دمياط يتداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن، بينما غادره 5 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والمتداول عليها 38 سفينة.

وأوضح بيان للمركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم الجمعة، أنه بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23046 طن تشمل: 1537 طن أسمنت معبأ و 2000 طن مولاس و11143 طن يوريا و790 طن ملح معبأ و7576 طن بضائع متنوعة.

موضوعاتتداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر تداول 37 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط إدخال 114 شاحنة مساعدات من معبر رفح لدعم الفلسطينيين في غزة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37914 طنًا تشمل: 13952 طن قمح و3000 طن كسب صويا و1350 طن خردة و2350 طن زيت طعام و1307 طن خشب زان و8210 طن ذرة و2348 طن حديد و1730 طن فول صويا و3000 طن فول و2001 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 667 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 469 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 124 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3274 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131510 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 278165 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2658 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5170 شاحنة.