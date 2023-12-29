نمو النشاط الصناعي الروسي بأعلى وتيرة له في سبع سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأرجنتين تتراجع عن قرار الانضمام إلى مجموعة بريكس الأسهم الأوروبية تنهي تداولات العام محققة مكاسب فصلية وسنوية “المركزي التونسي” ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي خلال ديسمبر

نما النشاط الصناعي الروسي في ديسمبر بأعلى وتيرة له منذ سبع سنوات، بفضل ارتفاع الطلب المحلي، ورغم انخفاض الطلبيات الجديدة للتصدير للشهر الثاني على التوالي.

وأظهرت بيانات“إس آند بي جلوبال” التي صدرت الجمعة، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الروسي إلى 54.6 نقطة في قراءة ديسمبر، بعد أن بلغ 53.8 نقطة في نوفمبر، ليسجل أعلى قراءة له منذ يناير من عام 2017.

وأوضحت“إس آند بي جلوبال” أن هذا النمو في نشاط المصانع الروسية كان بدعم من التحسن المستدام للإنتاج، وارتفاعه بأعلى وتيرة له في سبعة أشهر خلال ديسمبر.

وأضافت أن ارتفاع الطلب على منتجات المصانع الروسية في ديسمبر تركز إلى حد كبير في الأسواق المحلية، بالتزامن مع انخفاض الطلبيات الجديدة للتصدير خلال نفس الفترة.