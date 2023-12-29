نمو النشاط الصناعي الروسي بأعلى وتيرة له في سبع سنوات

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نما النشاط الصناعي الروسي في ديسمبر بأعلى وتيرة له منذ سبع سنوات، بفضل ارتفاع الطلب المحلي، ورغم انخفاض الطلبيات الجديدة للتصدير للشهر الثاني على التوالي.
وأظهرت بيانات“إس آند بي جلوبال” التي صدرت الجمعة، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الروسي إلى 54.6 نقطة في قراءة ديسمبر، بعد أن بلغ 53.8 نقطة في نوفمبر، ليسجل أعلى قراءة له منذ يناير من عام 2017.
وأوضحت“إس آند بي جلوبال” أن هذا النمو في نشاط المصانع الروسية كان بدعم من التحسن المستدام للإنتاج، وارتفاعه بأعلى وتيرة له في سبعة أشهر خلال ديسمبر.
وأضافت أن ارتفاع الطلب على منتجات المصانع الروسية في ديسمبر تركز إلى حد كبير في الأسواق المحلية، بالتزامن مع انخفاض الطلبيات الجديدة للتصدير خلال نفس الفترة.
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