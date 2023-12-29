نمو اقتصاد أبوظبي غير النفطي بنسبة 7.7% بالربع الثالث

MENAFN - Al-Borsa News) نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لإمارة أبوظبي 7.7% في الربع الثالث، مقارنة بمستويات نفس الفترة من 2022.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 8.6% خلال أول 9 أشهر من 2023.

موضوعاتالأرجنتين تتراجع عن قرار الانضمام إلى مجموعة بريكس الأسهم الأوروبية تنهي تداولات العام محققة مكاسب فصلية وسنوية “المركزي التونسي” ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي خلال ديسمبر

وعلى الرغم من تقلبات أسواق النفط والغاز عالمياً، واصلت معظم القطاعات غير النفطية تحقيق معدلات نمو كبيرة لتصل قيمة إسهاماتها في الاقتصاد الكلي إلى 52.8%.

هذا ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي 1% خلال الربع الثالث من 2023.