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نمو اقتصاد أبوظبي غير النفطي بنسبة 7.7% بالربع الثالث

12/29/2023 2:14:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لإمارة أبوظبي 7.7% في الربع الثالث، مقارنة بمستويات نفس الفترة من 2022.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 8.6% خلال أول 9 أشهر من 2023.

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وعلى الرغم من تقلبات أسواق النفط والغاز عالمياً، واصلت معظم القطاعات غير النفطية تحقيق معدلات نمو كبيرة لتصل قيمة إسهاماتها في الاقتصاد الكلي إلى 52.8%.

هذا ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي 1% خلال الربع الثالث من 2023.

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