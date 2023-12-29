نمو اقتصاد أبوظبي غير النفطي بنسبة 7.7% بالربع الثالث

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لإمارة أبوظبي 7.7% في الربع الثالث، مقارنة بمستويات نفس الفترة من 2022.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 8.6% خلال أول 9 أشهر من 2023.
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وعلى الرغم من تقلبات أسواق النفط والغاز عالمياً، واصلت معظم القطاعات غير النفطية تحقيق معدلات نمو كبيرة لتصل قيمة إسهاماتها في الاقتصاد الكلي إلى 52.8%.
هذا ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي 1% خلال الربع الثالث من 2023.
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