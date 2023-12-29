رويال بنك أوف كندا: الارتفاع الكبير للأسهم الأمريكية يعرضها للخطر مع استمرار احتمالات الركود

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يرى اقتصاديو“رويال بنك أوف كندا” أن الأسهم الأمريكية ارتفعت بشكل كبير جداً، إلى درجة تجعلها أكثر عرضة لخطر الهبوط في حالة حدوث ركود اقتصادي طفيف.
وقال“إيرك لاسيلس” كبير الاقتصاديين لدى وحدة إدارة الأصول التابعة للمصرف الكندي في لقاء مع وكالة“بلومبرج”، إن ركود الاقتصاد الأمريكي لا زال محتملاً بنسبة 70% رغم تزايد التوقعات المتكررة للأسواق بشأن الهبوط الناعم.
وأضاف أنه من المرجح بدء خفض أسعار الفائدة في عام 2024، لكن الاقتصاد العالمي لم يستوعب بعد الآثار الكاملة لتشديد السياسة النقدية على مدار عامين.
وأشار إلى أن خطر ركود الاقتصاد الأمريكي انخفض بشكل متواضع، لكن تقديرات الأسواق ترى أنه تراجع بشكل ملحوظ، بينما يتوقع المستثمرون حدوث زيادة كبيرة في الأرباح العام القادم، لكن هذا لا يمكن حدوثه إلا في سيناريو الهبوط الناعم للاقتصاد.
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