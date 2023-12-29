رويال بنك أوف كندا: الارتفاع الكبير للأسهم الأمريكية يعرضها للخطر مع استمرار احتمالات الركود

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأرجنتين تتراجع عن قرار الانضمام إلى مجموعة بريكس الأسهم الأوروبية تنهي تداولات العام محققة مكاسب فصلية وسنوية “المركزي التونسي” ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي خلال ديسمبر

يرى اقتصاديو“رويال بنك أوف كندا” أن الأسهم الأمريكية ارتفعت بشكل كبير جداً، إلى درجة تجعلها أكثر عرضة لخطر الهبوط في حالة حدوث ركود اقتصادي طفيف.

وقال“إيرك لاسيلس” كبير الاقتصاديين لدى وحدة إدارة الأصول التابعة للمصرف الكندي في لقاء مع وكالة“بلومبرج”، إن ركود الاقتصاد الأمريكي لا زال محتملاً بنسبة 70% رغم تزايد التوقعات المتكررة للأسواق بشأن الهبوط الناعم.

وأضاف أنه من المرجح بدء خفض أسعار الفائدة في عام 2024، لكن الاقتصاد العالمي لم يستوعب بعد الآثار الكاملة لتشديد السياسة النقدية على مدار عامين.

وأشار إلى أن خطر ركود الاقتصاد الأمريكي انخفض بشكل متواضع، لكن تقديرات الأسواق ترى أنه تراجع بشكل ملحوظ، بينما يتوقع المستثمرون حدوث زيادة كبيرة في الأرباح العام القادم، لكن هذا لا يمكن حدوثه إلا في سيناريو الهبوط الناعم للاقتصاد.