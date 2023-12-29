سهم إنفيديا بصدد تسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2001 بمكاسب تقارب 240%

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ارتفع سهم“إنفيديا” في تعاملات ما قبل افتتاح جلسة، اليوم الجمعة، ليضع نفسه على الطريق نحو إنهاء عام 2023 بسلسلة مكاسب استمرت 4 أيام، ومع مكاسب سنوية استثنائية.
وقبل بدء جلسة التعاملات التقليدية، ارتفع السهم بنسبة 0.40% إلى 497.30 دولار، بعد ارتفاعه خلال الجلسات الثلاث الماضية.
وبلغت مكاسب سهم منتجة أشباه الموصلات ورقائق الذكاء الاصطناعي منذ بداية العام وحتى إغلاق جلسة الخميس 238.9%، متجهًا نحو تسجيل أفضل أداء سنوي منذ ارتفاعه بنسبة 308.4% في عام 2001.
وينظر إلى سهم“إنفيديا” باعتباره الخيار المفضل لمحللي وول ستريت في عام 2024 من بين مكونات مؤشر“إس آند بي 500” الأخرى، وذلك لأن متوسط سعره المستهدف يشير إلى ارتفاع بنسبة 40% تقريبًا.
المصدر:
MENAFN29122023000202011048ID1107668862
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