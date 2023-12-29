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سهم إنفيديا بصدد تسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2001 بمكاسب تقارب 240%

12/29/2023 2:14:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الأرجنتين تتراجع عن قرار الانضمام إلى مجموعة بريكس الأسهم الأوروبية تنهي تداولات العام محققة مكاسب فصلية وسنوية “المركزي التونسي” ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي خلال ديسمبر

ارتفع سهم“إنفيديا” في تعاملات ما قبل افتتاح جلسة، اليوم الجمعة، ليضع نفسه على الطريق نحو إنهاء عام 2023 بسلسلة مكاسب استمرت 4 أيام، ومع مكاسب سنوية استثنائية.

وقبل بدء جلسة التعاملات التقليدية، ارتفع السهم بنسبة 0.40% إلى 497.30 دولار، بعد ارتفاعه خلال الجلسات الثلاث الماضية.

وبلغت مكاسب سهم منتجة أشباه الموصلات ورقائق الذكاء الاصطناعي منذ بداية العام وحتى إغلاق جلسة الخميس 238.9%، متجهًا نحو تسجيل أفضل أداء سنوي منذ ارتفاعه بنسبة 308.4% في عام 2001.

وينظر إلى سهم“إنفيديا” باعتباره الخيار المفضل لمحللي وول ستريت في عام 2024 من بين مكونات مؤشر“إس آند بي 500” الأخرى، وذلك لأن متوسط سعره المستهدف يشير إلى ارتفاع بنسبة 40% تقريبًا.

المصدر:

MENAFN29122023000202011048ID1107668862

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