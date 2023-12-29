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إدخال 20 شاحنة مساعدات و4 أخرى تحمل وقوداً إلى قطاع غزة

12/29/2023 2:14:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد مسؤول في الهلال الأحمر المصري، اليوم الجمعة أنه تم إدخال 20 شاحنة من المساعدات الإغاثية و4 شاحنات وقود إلى قطاع غزة، وذلك عن طريق ميناء رفح البري في شمال سيناء، وهي من مصر وبعض الدول العربية.

ومن جهة أخرى، وصل 200 شخص من حملة الجنسيات الأجنبية، إلى ميناء رفح البري، قادمين من قطاع.

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