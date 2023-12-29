إدخال 20 شاحنة مساعدات و4 أخرى تحمل وقوداً إلى قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد مسؤول في الهلال الأحمر المصري، اليوم الجمعة أنه تم إدخال 20 شاحنة من المساعدات الإغاثية و4 شاحنات وقود إلى قطاع غزة، وذلك عن طريق ميناء رفح البري في شمال سيناء، وهي من مصر وبعض الدول العربية.
ومن جهة أخرى، وصل 200 شخص من حملة الجنسيات الأجنبية، إلى ميناء رفح البري، قادمين من قطاع.
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