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نمو إنتاج قطاع البنية التحتية الهندي 7.8% في نوفمبر

12/29/2023 2:14:21 PM
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نما إنتاج قطاع البنية التحتية الهندي بوتيرة كبيرة في نوفمبر، بفضل زيادة إنتاج الكهرباء، والفحم، والصلب خلال نفس الفترة.

وأوضحت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة الهندية الجمعة، نمو إنتاج قطاع البنية التحتية بنسبة 7.8% في نوفمبر على أساس سنوي، في حين ارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 5.6% خلال نفس الفترة.

وزاد إنتاج الفحم بنسبة 10.9% الشهر الماضي على أساس سنوي، كما ارتفع إنتاج الحديد الصلب 9.1%، فضلاً عن نمو إنتاج قطاع التكرير بنسبة 12.4%.

وارتفع إنتاج قطاع البنية التحتية خلال أول 8 أشهر من العام المالي الذي يبدأ في الأول من أبريل؛ بنسبة 8.6% على أساس سنوي، ويساهم هذا القطاع في قرابة 40% من الإنتاج الصناعي الكلي للبلاد.

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