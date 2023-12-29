نمو إنتاج قطاع البنية التحتية الهندي 7.8% في نوفمبر

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نما إنتاج قطاع البنية التحتية الهندي بوتيرة كبيرة في نوفمبر، بفضل زيادة إنتاج الكهرباء، والفحم، والصلب خلال نفس الفترة.
وأوضحت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة الهندية الجمعة، نمو إنتاج قطاع البنية التحتية بنسبة 7.8% في نوفمبر على أساس سنوي، في حين ارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 5.6% خلال نفس الفترة.
وزاد إنتاج الفحم بنسبة 10.9% الشهر الماضي على أساس سنوي، كما ارتفع إنتاج الحديد الصلب 9.1%، فضلاً عن نمو إنتاج قطاع التكرير بنسبة 12.4%.
وارتفع إنتاج قطاع البنية التحتية خلال أول 8 أشهر من العام المالي الذي يبدأ في الأول من أبريل؛ بنسبة 8.6% على أساس سنوي، ويساهم هذا القطاع في قرابة 40% من الإنتاج الصناعي الكلي للبلاد.
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