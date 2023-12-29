مسؤول روسي: موسكو تكتسب حلفاء جددًا في العالم

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، اليوم الجمعة، أن موسكو تكتسب حلفاء وشركاء جددا في العالم.

وقال سلوتسكي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء“تاس” الروسية:“لقد حلم الغرب بعزل روسيا، إلا أننا نكتسب حلفاء وشركاء جدد في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا بدأت تدرك ذلك”.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تنهي تداولات العام محققة مكاسب فصلية وسنوية “المركزي التونسي” ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي خلال ديسمبر الاقتصاد المغربي يسجل نموًا بـ2.8% الربع الثالث من 2023

وأوضح أنه ليس من قبيل الصدفة أن تبدأ كتلة البريكس في النمو هذا العام، مشيرًا أن“آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وبالتأكيد العالم العربي – يثقون في موسكو أكثر فأكثر، ويرون مسارنا المباشر والمفتوح نحو عالم متعدد الأقطاب دون إملاءات بعض القوى المهيمنة التي نصبت نفسها بنفسها”، لافتا إلى أن“هذا المسار يمثل تغييرا نوعيا في السياسة العالمية”.

يُشار إلى أن مجموعة“بريكس” هي تكتل دولي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورج الروسية، ومن أهم أهداف هذه المجموعة الدولية زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات الوطنية، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار.