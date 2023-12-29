مسؤول روسي: موسكو تكتسب حلفاء جددًا في العالم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، اليوم الجمعة، أن موسكو تكتسب حلفاء وشركاء جددا في العالم.
وقال سلوتسكي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء“تاس” الروسية:“لقد حلم الغرب بعزل روسيا، إلا أننا نكتسب حلفاء وشركاء جدد في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا بدأت تدرك ذلك”.
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وأوضح أنه ليس من قبيل الصدفة أن تبدأ كتلة البريكس في النمو هذا العام، مشيرًا أن“آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وبالتأكيد العالم العربي – يثقون في موسكو أكثر فأكثر، ويرون مسارنا المباشر والمفتوح نحو عالم متعدد الأقطاب دون إملاءات بعض القوى المهيمنة التي نصبت نفسها بنفسها”، لافتا إلى أن“هذا المسار يمثل تغييرا نوعيا في السياسة العالمية”.
يُشار إلى أن مجموعة“بريكس” هي تكتل دولي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورج الروسية، ومن أهم أهداف هذه المجموعة الدولية زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات الوطنية، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار.
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