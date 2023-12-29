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إندونيسيا: نعمل على تنفيذ مشروعين نوويين لعام 2024

12/29/2023 2:14:20 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أبلغت الوكالة الإندونيسية للبحث والابتكار الإندونيسية اليوم الجمعة أنها ستعمل على تنفيذ مشروعين للمنشآت النووية في عام 2024.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن رئيس منظمة أبحاث الطاقة النووية في الوكالة روهادي أول الدين قوله في بيان :“سوف نتعاون مع معهد تكنولوجيا الطاقة النووية والجديدة بجامعة تسينغهوا، ويتعلق المشروع الأول بتعزيز تكنولوجيا المسرعات النووية، والثاني مشروع مفاعل نووي من الجيل الرابع.”

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وأضاف البيان أن الوكالة تعمل حاليًا على تطوير نظام يحركه المسرع (ADS) لإنتاج النظائر المشعة وتلعب منشآت المسرعات دورًا مهمًا في مواجهة التحديات التي تواجه إدارة النفايات المشعة الناتجة عن عمليات المفاعلات النووية.

ويقع مشروع إنتاج النظائر المشعة في منطقة المفاعل النووي في سيربونج، جنوب مدينة تانجيرانج، مقاطعة بانتن، وأوضح أول الدين“نركز على إنتاج النظائر المشعة وهو حاجة وطنية حاليا”.

وفي عام 2024، ستبدأ الوكالة، مع شركاء أجانب، في تصميم مفاعل معياري صغير من الجيل الرابع (SMR)، وهو مفاعل انشطاري أصغر من المفاعلات التقليدية.

وتتمتع تكنولوجيا هذا المفاعل بقيمة استثمارية أقل وتوفر مرونة أكبر في التشغيل والصيانة، ولديها القدرة على دعم أمن الطاقة الوطني للبلدان الأرخبيلية مثل إندونيسيا.

وقال أولودين إن مفاعل الجيل الرابع يتمتع بقدرة أعلى على الأمان لأنه مقاوم لدرجات حرارة تصل إلى 2000 درجة مئوية، مما يلغي خطر ذوبان الوقود بسبب درجات الحرارة المرتفعة

المصدر:

MENAFN29122023000202011048ID1107668858

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