ارتفاع عوائد السندات الأمريكية في آخر جلسات عام 2023

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأرجنتين تتراجع عن قرار الانضمام إلى مجموعة بريكس الأسهم الأوروبية تنهي تداولات العام محققة مكاسب فصلية وسنوية “المركزي التونسي” ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي خلال ديسمبر

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، آخر جلسة تداول لعام 2023، مع استمرار تركيز المستثمرين على آفاق الاقتصاد ومستقبل السياسة النقدية.

وزاد العائد على السندات التي تستحق السداد بعد عامين بمقدار نقطتي أساس إلى 4.301%.

وارتفع العائد على السندات العشرية بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.885%، فيما زاد العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنحو 4 نقاط إلى 4.028%.

وتأتي هذه المكاسب الطفيفة بعد ضغوط كبيرة تعرضت لها العوائد مؤخرًا على خلفية التوقعات بتخفيف السياسة النقدية للفيدرالي في العام المقبل، حيث لامس العائد على السندات لأجل 10 سنوات أدنى مستوياته في 5 أشهر هذا الأسبوع.

وقال البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر إنه يتوقع خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام المقبل، ويتوقع المستثمرون أن يبدأ هذه التخفيضات في مارس المقبل.

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