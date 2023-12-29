ارتفاع عوائد السندات الأمريكية في آخر جلسات عام 2023

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ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، آخر جلسة تداول لعام 2023، مع استمرار تركيز المستثمرين على آفاق الاقتصاد ومستقبل السياسة النقدية.
وزاد العائد على السندات التي تستحق السداد بعد عامين بمقدار نقطتي أساس إلى 4.301%.
وارتفع العائد على السندات العشرية بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.885%، فيما زاد العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنحو 4 نقاط إلى 4.028%.
وتأتي هذه المكاسب الطفيفة بعد ضغوط كبيرة تعرضت لها العوائد مؤخرًا على خلفية التوقعات بتخفيف السياسة النقدية للفيدرالي في العام المقبل، حيث لامس العائد على السندات لأجل 10 سنوات أدنى مستوياته في 5 أشهر هذا الأسبوع.
وقال البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر إنه يتوقع خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام المقبل، ويتوقع المستثمرون أن يبدأ هذه التخفيضات في مارس المقبل.
المصدر:
MENAFN29122023000202011048ID1107668857
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