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استقرار الأسهم الأمريكية والمؤشرات الرئيسية تتجه نحو تسجيل مكاسب سنوية قوية

12/29/2023 2:14:20 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تنهي تداولات العام محققة مكاسب فصلية وسنوية “المركزي التونسي” ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي خلال ديسمبر الاقتصاد المغربي يسجل نموًا بـ2.8% الربع الثالث من 2023

استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجلسة الأخيرة من عام 2023، لكنها اتجهت نحو تسجيل مكاسب سنوية كبيرة، فيما يعتقد مستثمرون أنها ستواصل الاتجاه الصعودي في 2024.

وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.10% إلى 37742 نقطة.

واستقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 4786 نقطة، كما استقر مؤشر“ناسداك” المركب عند 15099 نقطة.

وبلغت مكاسب مؤشر“إس آند بي 500′′ الأوسع نطاقًا منذ بداية هذا العام 24.6%، فيما ارتفع كل من“داو جونز” و”ناسداك” بنسبة 13.8% و44.2% على الترتيب.

وتتجه المؤشرات الثلاثة لتسجيل مكاسب للأسبوع التاسع على التوالي، وهي سلسلة الارتفاع الأطول لمؤشر“إس آند بي 500” منذ عام 2004.

في حين شهد عام 2023 رفع الفيدرالي للفائدة في أكثر من مناسبة، فإن الأسواق كانت على ثقة من اقترابه من إنهاء دورة التشديد، حيث ثبت البنك المركزي تكاليف الاقتراض في آخر 3 اجتماعات من العام، وأشار هذا الشهر إلى بدء خفضها في العام المقبل.

المصدر:

MENAFN29122023000202011048ID1107668856

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