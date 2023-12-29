استقرار الأسهم الأمريكية والمؤشرات الرئيسية تتجه نحو تسجيل مكاسب سنوية قوية

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استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجلسة الأخيرة من عام 2023، لكنها اتجهت نحو تسجيل مكاسب سنوية كبيرة، فيما يعتقد مستثمرون أنها ستواصل الاتجاه الصعودي في 2024.
وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.10% إلى 37742 نقطة.
واستقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 4786 نقطة، كما استقر مؤشر“ناسداك” المركب عند 15099 نقطة.
وبلغت مكاسب مؤشر“إس آند بي 500′′ الأوسع نطاقًا منذ بداية هذا العام 24.6%، فيما ارتفع كل من“داو جونز” و”ناسداك” بنسبة 13.8% و44.2% على الترتيب.
وتتجه المؤشرات الثلاثة لتسجيل مكاسب للأسبوع التاسع على التوالي، وهي سلسلة الارتفاع الأطول لمؤشر“إس آند بي 500” منذ عام 2004.
في حين شهد عام 2023 رفع الفيدرالي للفائدة في أكثر من مناسبة، فإن الأسواق كانت على ثقة من اقترابه من إنهاء دورة التشديد، حيث ثبت البنك المركزي تكاليف الاقتراض في آخر 3 اجتماعات من العام، وأشار هذا الشهر إلى بدء خفضها في العام المقبل.
المصدر:
MENAFN29122023000202011048ID1107668856
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