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تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

12/29/2023 2:14:20 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه جرى تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و929 شاحنة، و206 سيارات بموانئها، فضلاً عن وصول ومغادرة 1780 راكبًا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ بلغ 7 سفن.

وأضافت الهيئة – في بيان اليوم الجمعة – أن الواردات بلغت 5 آلاف و500 طن بضائع، و549 شاحنة، و200 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف و500 طن بضائع، و380 شاحنة، و6 سيارات، موضحة أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما غادرته السفينتين دليلة وأمل.

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وذكرت أنه جرى تداول 1710 أطنان بضائع، و263 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) للسفينتين آيلة وأور بميناء نويبع البحري، كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة الحرية 2 متجهة إلى جدة.

المصدر:

MENAFN29122023000202011048ID1107668855

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