تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه جرى تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و929 شاحنة، و206 سيارات بموانئها، فضلاً عن وصول ومغادرة 1780 راكبًا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ بلغ 7 سفن.
وأضافت الهيئة – في بيان اليوم الجمعة – أن الواردات بلغت 5 آلاف و500 طن بضائع، و549 شاحنة، و200 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف و500 طن بضائع، و380 شاحنة، و6 سيارات، موضحة أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما غادرته السفينتين دليلة وأمل.
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وذكرت أنه جرى تداول 1710 أطنان بضائع، و263 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) للسفينتين آيلة وأور بميناء نويبع البحري، كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة الحرية 2 متجهة إلى جدة.
المصدر:
MENAFN29122023000202011048ID1107668855
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