وزير الطاقة الروسي: انخفاض إنتاج النفط بأكثر من 2% خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتإندونيسيا: نعمل على تنفيذ مشروعين نوويين لعام 2024 إدخال 20 شاحنة مساعدات و4 أخرى تحمل وقوداً إلى قطاع غزة وزيرة مالية الهند: سنواصل شراء النفط الروسي

توقع وزير الطاقة الروسي تراجع إنتاج بلاده من النفط الخام بما يتجاوز 2% هذا العام، مقارنة بالعام الماضي.

وقال“نيكولاي شولجينوف” للصحفيين، إن حجم إنتاج النفط الروسي المتوقع لعام 2023 يبلغ 523 مليون طن أو أقل بقليل، بحسب وكالة“تاس” الرسمية.

وفي السابق، كان من المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج روسيا من النفط الخام إلى 527 مليون طن في هذا العام مقارنة بـ 535 مليون طن في عام 2022، وبالتالي فإن التوقعات الحكومية لعام 2023 تمثل انخفاضًا بنسبة 2.25%.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الروسي“ألكسندر نوفاك” إن إمكانات بلاده لإنتاج النفط السنوي أعلى بكثير من التوقعات، مضيفًا أن التخفيض مرتبط باتفاقيات“أوبك+”.