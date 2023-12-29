Friday, 29 December 2023 11:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الطاقة الروسي: انخفاض إنتاج النفط بأكثر من 2% خلال 2023

12/29/2023 2:14:20 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة إندونيسيا: نعمل على تنفيذ مشروعين نوويين لعام 2024 إدخال 20 شاحنة مساعدات و4 أخرى تحمل وقوداً إلى قطاع غزة وزيرة مالية الهند: سنواصل شراء النفط الروسي

توقع وزير الطاقة الروسي تراجع إنتاج بلاده من النفط الخام بما يتجاوز 2% هذا العام، مقارنة بالعام الماضي.

وقال“نيكولاي شولجينوف” للصحفيين، إن حجم إنتاج النفط الروسي المتوقع لعام 2023 يبلغ 523 مليون طن أو أقل بقليل، بحسب وكالة“تاس” الرسمية.

وفي السابق، كان من المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج روسيا من النفط الخام إلى 527 مليون طن في هذا العام مقارنة بـ 535 مليون طن في عام 2022، وبالتالي فإن التوقعات الحكومية لعام 2023 تمثل انخفاضًا بنسبة 2.25%.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الروسي“ألكسندر نوفاك” إن إمكانات بلاده لإنتاج النفط السنوي أعلى بكثير من التوقعات، مضيفًا أن التخفيض مرتبط باتفاقيات“أوبك+”.

MENAFN29122023000202011048ID1107668854

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث