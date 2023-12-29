وزير الطاقة الروسي: انخفاض إنتاج النفط بأكثر من 2% خلال 2023

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توقع وزير الطاقة الروسي تراجع إنتاج بلاده من النفط الخام بما يتجاوز 2% هذا العام، مقارنة بالعام الماضي.
وقال“نيكولاي شولجينوف” للصحفيين، إن حجم إنتاج النفط الروسي المتوقع لعام 2023 يبلغ 523 مليون طن أو أقل بقليل، بحسب وكالة“تاس” الرسمية.
وفي السابق، كان من المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج روسيا من النفط الخام إلى 527 مليون طن في هذا العام مقارنة بـ 535 مليون طن في عام 2022، وبالتالي فإن التوقعات الحكومية لعام 2023 تمثل انخفاضًا بنسبة 2.25%.
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الروسي“ألكسندر نوفاك” إن إمكانات بلاده لإنتاج النفط السنوي أعلى بكثير من التوقعات، مضيفًا أن التخفيض مرتبط باتفاقيات“أوبك+”.
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