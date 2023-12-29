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الاقتصاد المغربي يسجل نموًا بـ2.8% الربع الثالث من 2023

12/29/2023 2:14:20 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجل النمو الاقتصادي فى المغرب، في الربع الثالث من العام الجاري نموًا بلغ 2.8% مقارنة بـ1.7% خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وأفادت مندوبية المغرب للتخطيط، في بيان لها اليوم الجمعة حول الوضعية الاقتصادية، بأن نتائج الحسابات للفصل الثالث من سنة 2023 كشفت أن النمو الاقتصادي المسجل، يأتى بفعل ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2.7% والأنشطة الفلاحية بنسبة 5.7%، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في ظل ارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد المغربي.

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وسجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد ارتفاعا بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 8.9% في الربع الثالث من سنة 2023، بعد انخفاض قدره 13.8% خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وعزت مندوبية التخطيط هذا النمو الى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5.7% عوض انخفاض بنسبة 13.1% سنة من قبل وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 80.7% عوض انخفاض بنسبة 25.6%.

المصدر:

MENAFN29122023000202011048ID1107668853

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