الاقتصاد المغربي يسجل نموًا بـ2.8% الربع الثالث من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجل النمو الاقتصادي فى المغرب، في الربع الثالث من العام الجاري نموًا بلغ 2.8% مقارنة بـ1.7% خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وأفادت مندوبية المغرب للتخطيط، في بيان لها اليوم الجمعة حول الوضعية الاقتصادية، بأن نتائج الحسابات للفصل الثالث من سنة 2023 كشفت أن النمو الاقتصادي المسجل، يأتى بفعل ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2.7% والأنشطة الفلاحية بنسبة 5.7%، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في ظل ارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد المغربي.
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وسجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد ارتفاعا بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 8.9% في الربع الثالث من سنة 2023، بعد انخفاض قدره 13.8% خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وعزت مندوبية التخطيط هذا النمو الى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5.7% عوض انخفاض بنسبة 13.1% سنة من قبل وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 80.7% عوض انخفاض بنسبة 25.6%.
المصدر:
MENAFN29122023000202011048ID1107668853
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