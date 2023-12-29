المركزي التونسي ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي خلال ديسمبر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع الاحتياطي النقدى لتونس من الدولار خلال شهر ديسمبر ليبلغ 26117 مليون دينار.

وأفاد البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة، فى بيان له أن ذلك يغطي 118 يوم توريد، مقارنة بـ100 يوم توريد خلال الفترة نفسها من سنة 2022.

موضوعاتالأرجنتين تتراجع عن قرار الانضمام إلى مجموعة بريكس الأسهم الأوروبية تنهي تداولات العام محققة مكاسب فصلية وسنوية الاقتصاد المغربي يسجل نموًا بـ2.8% الربع الثالث من 2023

وذكر المركزي التونسي أن سعر صرف 1 دولار أمريكي بلغ 3.0755 دينار، فيما بلغ سعر صرف اليورو 3.3960 دينار وذلك بتاريخ 27 ديسمبر الجاري.

فيما بلغ اجمالى التمويل نحو 15040 مليون دينار، وبلغ الحساب الجاري للخزينة مبلغ 810 مليون دينار.

3,0755