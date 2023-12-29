المركزي التونسي ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي خلال ديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع الاحتياطي النقدى لتونس من الدولار خلال شهر ديسمبر ليبلغ 26117 مليون دينار.
وأفاد البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة، فى بيان له أن ذلك يغطي 118 يوم توريد، مقارنة بـ100 يوم توريد خلال الفترة نفسها من سنة 2022.
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وذكر المركزي التونسي أن سعر صرف 1 دولار أمريكي بلغ 3.0755 دينار، فيما بلغ سعر صرف اليورو 3.3960 دينار وذلك بتاريخ 27 ديسمبر الجاري.
فيما بلغ اجمالى التمويل نحو 15040 مليون دينار، وبلغ الحساب الجاري للخزينة مبلغ 810 مليون دينار.
3,0755
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