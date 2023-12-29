الأسهم الأوروبية تنهي تداولات العام محققة مكاسب فصلية وسنوية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأرجنتين تتراجع عن قرار الانضمام إلى مجموعة بريكس “المركزي التونسي” ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي خلال ديسمبر الاقتصاد المغربي يسجل نموًا بـ2.8% الربع الثالث من 2023

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسات هذا العام، محققة مكاسب فصلية وسنوية قوية، بدعم آمال تحول البنوك المركزية نحو تيسير السياسة النقدية.

وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.2% إلى 479 نقطة، لينهي عام 2023 مرتفعًا بنسبة 12.75%، بعد تحقيق مكاسب أسبوعية وشهرية وفصلية بنسبة 0.3% و3.75% و6.4% على التوالي.

فيما زادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.3% عند 16751 نقطة، وأضاف مؤشر“كاك” الفرنسي 0.1% عند 7543 نقطة، وارتفع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.15% عند 7733 نقطة.

وبحلول نهاية شهر ديسمبر، حقق مؤشر“داكس” الألماني مكاسب فصلية وسنوية بلغت 8.85% و20.3% على التوالي، مقابل ارتفاع مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 5.7% و16.5%، ومقارنة بزيادة قيمة“فوتسي 100” البريطاني 1.65% و3.8% على الترتيب.

وبحسب بيانات“نيشن وايد”، تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة خلال الشهر الجاري بنسبة 1.8% مقارنة بشهر ديسمبر 2022، وأشار التقرير أن الأسعار تعد منخفضة بحوالي 4.5% عن أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجلة في أواخر صيف 2022.

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