الأسهم الأوروبية تنهي تداولات العام محققة مكاسب فصلية وسنوية

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسات هذا العام، محققة مكاسب فصلية وسنوية قوية، بدعم آمال تحول البنوك المركزية نحو تيسير السياسة النقدية.
وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.2% إلى 479 نقطة، لينهي عام 2023 مرتفعًا بنسبة 12.75%، بعد تحقيق مكاسب أسبوعية وشهرية وفصلية بنسبة 0.3% و3.75% و6.4% على التوالي.
فيما زادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.3% عند 16751 نقطة، وأضاف مؤشر“كاك” الفرنسي 0.1% عند 7543 نقطة، وارتفع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.15% عند 7733 نقطة.
وبحلول نهاية شهر ديسمبر، حقق مؤشر“داكس” الألماني مكاسب فصلية وسنوية بلغت 8.85% و20.3% على التوالي، مقابل ارتفاع مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 5.7% و16.5%، ومقارنة بزيادة قيمة“فوتسي 100” البريطاني 1.65% و3.8% على الترتيب.
وبحسب بيانات“نيشن وايد”، تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة خلال الشهر الجاري بنسبة 1.8% مقارنة بشهر ديسمبر 2022، وأشار التقرير أن الأسعار تعد منخفضة بحوالي 4.5% عن أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجلة في أواخر صيف 2022.
المصدر:
MENAFN29122023000202011048ID1107668851
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