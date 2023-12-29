الأرجنتين تتراجع عن قرار الانضمام إلى مجموعة بريكس

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سحب الرئيس الأرجنتيني الجديد“خافيير مايلي”، طلب بلاده للانضمام إلى مجموعة“بريكس”، قبل الموعد المقرر لانضمام 6 بلدان جديدة من بينها الأرجنتين في الشهر المقبل.

وقال“مايلي” في رسالة الجمعة إلى زعماء بلدان المجموعة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، إن قرار الحكومة السابقة بالانضمام خضع للمراجعة.

حقق“مايلي”، اليميني، فوزًا مفاجئًا في الانتخابات الرئاسية التي انعقدت في نوفمبر، وتعهد بإجراءات جذرية لإصلاح الاقتصاد المتعثر للدولة اللاتينية.

وقال الرئيس الجديد في رسالته لزعماء المجموعة إن السياسة الخارجية لحكومته تختلف في كثير من النواحي عن سياسة الحكومة السابقة.

ورغم أنه يرى أنه من“غير الملائم” أن تصبح الأرجنتين عضوًا في“بريكس”، إلا أنه أكد التزامه بتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة بهدف زيادة تدفقات التجارة والاستثمار.