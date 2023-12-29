الأرجنتين تتراجع عن قرار الانضمام إلى مجموعة بريكس

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سحب الرئيس الأرجنتيني الجديد“خافيير مايلي”، طلب بلاده للانضمام إلى مجموعة“بريكس”، قبل الموعد المقرر لانضمام 6 بلدان جديدة من بينها الأرجنتين في الشهر المقبل.
وقال“مايلي” في رسالة الجمعة إلى زعماء بلدان المجموعة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، إن قرار الحكومة السابقة بالانضمام خضع للمراجعة.
حقق“مايلي”، اليميني، فوزًا مفاجئًا في الانتخابات الرئاسية التي انعقدت في نوفمبر، وتعهد بإجراءات جذرية لإصلاح الاقتصاد المتعثر للدولة اللاتينية.
وقال الرئيس الجديد في رسالته لزعماء المجموعة إن السياسة الخارجية لحكومته تختلف في كثير من النواحي عن سياسة الحكومة السابقة.
ورغم أنه يرى أنه من“غير الملائم” أن تصبح الأرجنتين عضوًا في“بريكس”، إلا أنه أكد التزامه بتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة بهدف زيادة تدفقات التجارة والاستثمار.
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