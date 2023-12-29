أسعار النفط تتجه لإنهاء 2023 على انخفاض 10%

MENAFN - Al-Anbaa) تتجه أسعار النفط لإنهاء عام 2023 متراجعة بنحو 10%، مسجلة أول انخفاض سنوي في عامين، بعدما تسببت المخاوف الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج والتدابير العالمية لكبح التضخم في تقلبات حادة في الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.4% إلى 77.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:56 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة آخر يوم تداول في عام 2023 في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا أو 0.3% إلى 71.97 دولار.



واستقرت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد انخفاضها 3% في اليوم السابق مع استعداد المزيد من شركات الشحن لعبور البحر الأحمر. وعلقت شركات كبرى استخدام هذا المسار بعد أن بدأت جماعة الحوثي اليمنية في استهداف السفن.

وبهذا يتجه الخامان القياسيان لإنهاء العام عند أدنى مستوى نهاية عام منذ 2020 عندما قوضت جائحة كورونا الطلب وأدت لانخفاض الأسعار.

ولم تكن تخفيضات الإنتاج التي قام بها تحالف أوبك+ كافية لدعم الأسعار مع انخفاض أسعار الخامين القياسيين 20% تقريبا من أعلى مستوى لهما هذا العام.

ويتناقض الأداء الضعيف للنفط في نهاية العام مع الأسهم العالمية، التي في سبيلها لإنهاء عام 2023 على ارتفاع.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار ويتجه نحو الانخفاض 2% هذا العام بعد عامين من تحقيق مكاسب قوية.

ويقول مسؤولو القطاع إن الخفض المتوقع في أسعار الفائدة، والذي قد يقلل من تكاليف الاقتراض في مناطق الاستهلاك الرئيسية، وضعف الدولار، الذي يجعل النفط أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، قد يعززان الطلب في عام 2024.

ويتوقع مسح أجرته رويترز لآراء 30 اقتصاديا ومحللا أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 84.43 دولار للبرميل في 2024، مقارنة بمتوسط ​​حوالي 80 دولارا للبرميل هذا العام ومستويات مرتفعة تزيد عن 100 دولار في 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.