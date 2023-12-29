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غوغل تسوي دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار تتعلق بخصوصية المستهلكين

12/29/2023 2:03:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وافقت شركة غوغل التابعة لألفابت على تسوية دعوى قضائية تتهمها بالاطلاع بشكل غير معلن على استخدام الإنترنت لملايين الأشخاص الذين كانوا يعتقدون أنهم يتصفحون سرا.

وأجلت القاضية إيفون جونزاليس روجرز من محكمة جزئية في كاليفورنيا يوم الخميس جلسة كان مقررا لها الخامس من فبراير/شباط 2024 لنظر دعوى جماعية مقترحة، بعد أن قال محامو غوغل والمستهلكون إنهم توصلوا إلى تسوية أولية.

وطالبت الدعوى بـ 5 مليارات دولار على الأقل. ولم يتم الكشف عن بنود التسوية، لكن المحامين قالوا إنهم وافقوا على ورقة شروط ملزمة من خلال وساطة، ويتوقعون تقديم تسوية رسمية لكي تقرها المحكمة بحلول 24 فبراير/شباط 2024، وفقا لـ "رويترز".

ولم ترد غوغل ولا محامو المستهلكين مقدمي الدعوى على الفور على طلبات للتعليق.

وقال المدعون إن التحليلات وملفات تعريف الارتباط والتطبيقات الخاصة بغوغل أتاحت لها تتبع نشاطهم حتى عندما يقومون بتفعيل خاصية "التصفح المتخفي" على المتصفح غوغل كروم أو تفعيل وضع التصفح "الخاص" على المتصفحات الأخرى.

وقالوا إن هذا سمح لغوغل بالاطلاع على كنز من المعلومات الخاصة بهم من خلال التعرف على أصدقائهم وهواياتهم وأطعمتهم المفضلة وعادات التسوق و"الأشياء المحرجة المحتملة" التي يبحثون عنها عبر الإنترنت.

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